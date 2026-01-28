Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie jest, obok wydarzeń w Cannes i Wenecji, najważniejszym europejskim festiwalem filmowym. Pierwsza edycja miała miejsce w czerwcu 1951 roku. Każdego roku pokazuje się tam około 400 filmów. Te zaproszone do Konkursu Głównego walczą o Złotego Niedźwiedzia.

76. MFF w Berlinie. Ewa Puszczyńska zasiądzie w jury Konkursu Głównego

Organizatorzy festiwalu ogłosili, kto w tym roku zadecyduje o przyznaniu najważniejszych nagród wydarzenia - Złotego i Srebrnych Niedźwiedzi. W tym wyjątkowym gonie znalazła się wielokrotnie wyróżniania polska producentka - Ewa Puszczyńska. Kobieta wyprodukowała m.in. głośne filmy Pawła Pawlikowskiego ("Ida", "Zimna wojna"), "Strefę interesów" Jonathana Glazera, "Aidę" Jasmili Zbanic czy "Prawdziwy ból" Jessego Eisenberga.

Oprócz Puszczyńskiej laureatów wyłonią: indyjski reżyser i producent Shivendra Singh Dungarpur, nepalski reżyser Min Bahadur Bham, południowokoreańska aktorka Bae Doona, amerykański reżyser, scenarzysta i producent Reinaldo Marcus Green oraz japońska reżyserka Hikari (Mitsuyo Miyazaki). Obradom jury przewodniczyć będzie ceniony niemiecki reżyser i scenarzysta - Wim Wenders.

Warto wspomnieć, że w jury poświęconego debiutom konkursu Perspektywy również odnajdziemy polskie nazwisko. O zwycięzcach zadecyduje m.in. Dorota Lech, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Wraz z nią obradować będą: marokańska scenarzystka i reżyserka Sofia Alaoui oraz niemiecki reżyser i scenarzysta Frédéric Hambalek.

76. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie odbędzie się w dniach 12-22 lutego 2026 roku.

