Wielki hit na Netflix! Sprawdź, gdzie jeszcze obejrzeć "Skazanych na Shawshank"

"Skazani na Shawshank" to kultowy dramat filmowy z 1994 roku w reżyserii Franka Darabonta, oparty na noweli Stephena Kinga "Rita Hayworth and Shawshank Redemption". Film opowiada historię Andy'ego Dufresne'a (w tej roli Tim Robbins), bankiera niesłusznie skazanego za morderstwo swojej żony i jej kochanka. Andy trafia do więzienia Shawshank, gdzie zaprzyjaźnia się z Redem (Morgan Freeman), długoletnim więźniem i "facylitatorem" mogącym załatwić wszystko, co jest potrzebne za kratami. Przez lata Andy zyskuje szacunek współwięźniów i strażników, jednocześnie planując ucieczkę, która zmieni jego życie na zawsze.

Film, choć początkowo nie odniósł dużego sukcesu kasowego, zyskał status kultowego klasyka i jest uznawany za jeden z najlepszych filmów wszech czasów. Obsada, w tym Tim Robbins i Morgan Freeman, otrzymała pochwały za swoje wybitne role. Skazani na Shawshank byli nominowani do siedmiu Oscarów, w tym za Najlepszy Film, Najlepszy Scenariusz Adaptowany oraz Najlepsze Zdjęcia. Choć film nie zdobył żadnej statuetki, jego wpływ na kulturę filmową jest nie do przecenienia.

"Skazani na Shawshank" - gdzie obejrzeć online?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie obejrzeć "Skazanych na Shawshank", masz kilka opcji do wyboru. Film jest dostępny na platformie Netflix w ramach abonamentu. Dla tych, którzy wolą jednorazowy zakup lub wypożyczenie, istnieje wiele alternatyw. Można go znaleźć na MEGOGO, Prime Video, Rakuten TV, Premiery Canal+, Apple TV, Player, oraz Play Now. Każda z tych platform oferuje możliwość oglądania filmu w różnych formatach, takich jak SD i HD, dostosowanych do preferencji użytkowników. Dzięki temu możesz wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób na cieszenie się tym kultowym dziełem filmowym.

