W kinach klapa, na streamingu hit? Horror młodej gwiazdy już w sieci!

"Niepokalana" to amerykański horror z 2024 roku wyreżyserowany przez Michaela Mohana i napisany przez Andrew Lobela. W rolach głównych wystąpili Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli i Simona Tabasco.

26-letnia Sweeney jest również producentką filmu. Aktorka, znana m.in. z "Pewnego razu... w Hollywood" (2019) czy "Euforii (2019), wykupiła prawa do scenariusza Lobela, gdy prace nad filmem zastygły na etapie preprodukcji i nie zapowiadało się, że projekt stworzony w 2014 roku ma kiedykolwiek ujrzeć światło dzienne.

O czym jest "Niepokalana" z Sydney Sweeney?

W filmie młoda zakonnica Cecilia trafia do klasztoru wypełnionego przez z pozoru miłych duchownych. Wkrótce odkrywa, że jest w ciąży, a współtowarzysze wiary zaczynają mówić o cudzie. Pod pretekstem opieki zostaje zniewolona i zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Bohaterka podejrzewa, że nie znalazła się tu przypadkiem, a mieszkańcy klasztoru ukrywają przed nią sekret.

Film otrzymał mieszane recenzje i zarobił na całym świecie ponad 27 milionów dolarów. Amerykański krytyk Jeffrey Anderson wypowiedział się na temat odbioru produkcji:

"Wiele osób koncentruje się tylko na tym, że bohaterkę filmu jest zakonnica w ciąży. To jednak tylko z pozoru prowokacyjny element scenariusza. Dla mnie jest to jedynie punkt wyjścia do opowiedzenia trzymającej w napięciu historii z pogranicza kina grozy, która skłania widzów do głębszej refleksji. "Niepokalaną" można nazwać odwróconym "Dzieckiem Rosemary". (...) Z każdą minutą film robi się coraz bardziej interesujący, a finał powinien zadowolić każdego miłośnika horrorów."

"Niepokalana": Gdzie obejrzeć?

Film z Sydney Sweeney miał premierę 12 marca 2024 r., a do kin w Ameryce trafił dziesięć dni później. Polscy widzowie mogli wybrać się na pierwszy seans pod koniec kwietnia. Teraz "Niepokalana" weszła na streaming! Obecnie jest dostępna na Canal+ i już figuruje jako jeden z przebojów lipca.

