Sofia Coppola, znana z subtelnych portretów kobiecych, tym razem zabiera nas w podróż przez burzliwą historię miłości Priscilli Beaulieu i Elvisa Presleya. Film "Priscilla" to intymny obraz młodej dziewczyny, która z dnia na dzień zostaje wrzucona w świat sławy, blichtru i złotej klatki.

Reklama

W rolach głównych zobaczymy Cailee Spaeny jako Priscillę, która zachwyca swoją niewinnością i wrażliwością, oraz Jacoba Elordiego, który wciela się w postać charyzmatycznego, choć skomplikowanego Elvisa. Ich relacja, pełna namiętności, czułości i samotności, jest sercem tej opowieści.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Priscilla" [trailer] materiały prasowe

"Priscilla" (2023) - gdzie obejrzeć?

Film "Priscilla" można obejrzeć w ramach abonaementu jest dostępny na TVP VOD.

Można go również kupić lub wypożyczyć na wielu innych platformach, takich jak Megogo, Rakuten TV, Nowe Horyzonty VOD, Cineman, Kino Pod Baranami, Premiery Canal+, Player, Play Now, mojeekino.pl, TV Smart, oraz Polsat Box Go. Każda z tych platform oferuje różne opcje oglądania filmu, zarówno w jakości standardowej, jak i wysokiej.

Zobacz też:

Zendaya rozpala kort i nie tylko... Gdzie obejrzeć "Challengers"?

Adaptacja bestselleru Delii Owens "Gdzie śpiewają raki" - sprawdzamy, gdzie obejrzeć online

Horror na wieczór? "Sinister" dostępny na platformach VoD