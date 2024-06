"Sinister" to kultowy horror z 2012 roku, który wciąż przeraża widzów na całym świecie. Film opowiada historię Ellison Oswalta, autora kryminałów, który przeprowadza się z rodziną do nowego domu, nie wiedząc, że to miejsce jest związane z tajemniczymi i mrożącymi krew w żyłach zbrodniami. W głównej roli występuje Ethan Hawke, który wciela się w postać Ellison'a, a towarzyszą mu aktorzy tacy jak Juliet Rylance, James Ransone i Fred Thompson. Reżyser Scott Derrickson stworzył dzieło pełne napięcia i niepokoju, które stało się prawdziwym klasykiem wśród filmów grozy.

"Sinister" - gdzie obejrzeć online?

"Sinister" można obejrzeć na kilku platformach streamingowych. Film jest dostępny w abonamencie na Megogo. Jeśli wolisz kupić lub wypożyczyć film, możesz skorzystać z takich platform jak Rakuten TV oraz Cineman. Te opcje zapewniają wygodny dostęp do "Sinister", pozwalając cieszyć się mrożącą krew w żyłach historią w dowolnym czasie.

