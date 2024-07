Wakacje z filmami i serialami za pół ceny

Od 18 lipca do 4 sierpnia nowi użytkownicy będą mogli wykupić abonament SkyShowtime z reklamami za jedyne 8,83 zł miesięcznie. To ponad 50% mniej niż standardowa cena, która wynosi 19,99 zł. Promocja obejmuje dwa miesiące, co daje doskonałą okazję do nadrobienia zaległości serialowych czy odkrycia nowych filmowych perełek.

Co warto obejrzeć na SkyShowtime?

Platforma oferuje szeroki wybór produkcji, w tym takie hity jak "Yellowstone", "Halo", "Poker Face" czy "Special Ops: Lioness". Miłośnicy kina znajdą tu również wiele filmów ze studia Paramount, takich jak "Oppenheimer", seria "Mission Impossible" czy "Top Gun". W ostatnim czasie platforma wzbogaciła się o głośne seriale, takie jak "Tatuażysta z Auschwitz" czy "Dżentelmeni w Moskwie".

Reklama

Fanom westernów i dramatów polecamy seriale Taylora Sheridana, takie jak "1883", "1923", "Mayor of Kingstown" czy "Tulsa King" z Sylvestrem Stallone.

Plan z reklamami - czy warto?

Warto pamiętać, że promocyjna oferta dotyczy abonamentu z reklamami, co oznacza, że w trakcie oglądania pojawią się 4-5 minutowe bloki reklamowe na każdą godzinę seansu. Jeśli reklamy są dla Ciebie uciążliwe, możesz rozważyć plan bez reklam za 24,99 zł miesięcznie lub skorzystać z półrocznej oferty za 99,49 zł, co daje miesięczny koszt nieco ponad 16 zł.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Substancja" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

Nowości Max na drugą połowę lipca. Kultowy horror i mnóstwo innych nowości

Niedługo rusza nowe świadczenie. Do wzięcia 500 złotych co miesiąc

"Nowa w kosmosie": Absurdalna komedia, którą lepiej omijać [recenzja]