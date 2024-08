"Rejs": Kultowy film PRL-u. Gdzie obejrzeć online?

"Rejs" to kultowy film w reżyserii Marka Piwowskiego, który na stałe wpisał się w kanon polskiego kina. Utrzymana w groteskowym tonie komedia satyryczna opowiada o perypetiach pasażerów statku płynącego po Wiśle. Film, oparty na serii improwizowanych miniscenek, przedstawia paradokumentalny obraz społeczeństwa PRL-u, wywołując u widzów zarówno śmiech, jak i refleksję. Fabuła koncentruje się wokół postaci gapowicza (grany przez Stanisława Tyma), który zostaje mylnie wzięty przez kapitana za instruktora kulturalno-oświatowego, co prowadzi do serii absurdalnych wydarzeń, takich jak organizacja zebrań, wyborów rady rejsu, czy zabaw z okazji urodzin kapitana.

Kto występował w filmie "Rejs"?

Film "Rejs" to nie tylko oryginalna fabuła, ale także wybitna obsada aktorska, która na zawsze zapisała się w historii polskiego kina. W rolach głównych zobaczymy Zdzisława Maklakiewicza jako inżyniera Mamonia, Jana Himilsbacha jako Sidorowskiego, uczestnika rejsu, Stanisława Tyma jako kaowca, oraz Andrzeja Dobosza w roli filozofa. Każda z tych postaci wnosi do filmu unikalny klimat, dzięki czemu "Rejs" zyskał miano jednego z najważniejszych dzieł filmowych w Polsce. Aktorzy stworzyli niezapomniane kreacje, które bawią i wzruszają kolejne pokolenia widzów.

"Rejs" (1970 cały film) - gdzie obejrzeć online?

Dla wszystkich, którzy chcieliby zanurzyć się w klimacie PRL-owskiej satyry i groteski, film "Rejs" jest dostępny online na kilku platformach streamingowych.

Można go znaleźć w ofercie serwisów takich jak Prime Video oraz Canal+, gdzie można obejrzeć film w ramach abonamentu.

Dla tych, którzy wolą jednorazowe seanse, "Rejs" dostępny jest również do wypożyczenia na platformach takich jak Premiery Canal+ czy KatoFlix. Dzięki szerokiej dostępności filmu online, każdy może w dowolnym momencie zanurzyć się w tej niezwykłej i ponadczasowej opowieści.

Gdzie był kręcony film "Rejs"?

Film "Rejs" został nakręcony na Wiśle, a dokładniej na odcinku rzeki w okolicach Warszawy. Zdjęcia odbywały się na pokładzie statku "F. Dzierżyński", który na potrzeby produkcji stał się miejscem akcji filmu. To właśnie na tym statku, płynącym spokojnymi wodami Wisły, rozgrywają się wszystkie groteskowe i satyryczne sceny, które do dziś bawią widzów.