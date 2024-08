Premiera "Obcego: Romulus" na VOD - kiedy możemy się spodziewać?

W kinach rządzi obecnie film "Obcy: Romulus", najnowsza odsłona kultowej serii science fiction, która przyciągnęła rzesze widzów na całym świecie. Choć produkcja Disneya nadal jest dostępna wyłącznie na dużym ekranie, wielu fanów zadaje sobie pytanie: kiedy będziemy mogli obejrzeć ten film w domowym zaciszu na platformach streamingowych?

Sukces kasowy "Obcego: Romulus" - dobry znak dla serii

"Obcy: Romulus" wszedł na ekrany kin w ostatni piątek i od razu przyciągnął tłumy fanów. W samej tylko Ameryce Północnej film przyniósł aż 42 miliony dolarów, a po zliczeniu wpływów z całego świata, suma ta przekroczyła 113 milionów dolarów. Jest to wynik, który zadowala zarówno Disneya, jak i studio 20th Century Fox, odpowiedzialne za produkcję. Budżet filmu wyniósł 80 milionów dolarów, co oznacza, że zysk stanie się realny po przekroczeniu progu 160 milionów dolarów, ponieważ do studia wraca około 50% wpływów z kin.

Sukces kasowy filmu to nie tylko potwierdzenie popularności marki, ale również sygnał, że Disney ma poważne plany dotyczące rozwoju uniwersum "Obcego". W przyszłym roku na Disney+ zadebiutuje pierwszy aktorski serial osadzony w tym świecie, a sam Ridley Scott, twórca oryginalnej serii, planuje powrót do opowiadania historii o kosmicznym drapieżniku. Widzowie mogą być pewni, że kolejne produkcje z uniwersum "Obcego" już są w drodze.

Kiedy "Obcy: Romulus" zadebiutuje na Disney+?

Chociaż "Obcy: Romulus" nadal przyciąga widzów do kin, wielu z nich już teraz zastanawia się, kiedy będą mogli obejrzeć film na Disney+. Obecnie Disney nie podał jeszcze oficjalnej daty premiery filmu w streamingu, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że studio chce maksymalnie wykorzystać potencjał kinowy produkcji.

Zgodnie z obecną strategią Disneya dotyczącą premier kinowych, można spodziewać się, że "Obcy: Romulus" pozostanie dostępny wyłącznie w kinach przez kilka najbliższych miesięcy. Po zakończeniu emisji kinowej film prawdopodobnie trafi do serwisów VOD, gdzie będzie dostępny do wykupienia lub wypożyczenia za dodatkową opłatą, zanim w końcu zadebiutuje na Disney+.

Aby przewidzieć, kiedy "Obcy: Romulus" pojawi się w ofercie Disney+, warto przyjrzeć się harmonogramowi poprzednich premier. Na przykład, film "Królestwo planety małp" trafił do streamingu po 84 dniach od premiery kinowej, co może być dobrym wskaźnikiem dla "Obcego: Romulus". Biorąc to pod uwagę, można spodziewać się, że film zadebiutuje na Disney+ na początku listopada, choć istnieje również szansa, że premiera zostanie przyspieszona i film pojawi się na platformie jeszcze pod koniec października, idealnie wpasowując się w klimat Halloween.

Czy "Obcy: Romulus" pojawi się na innych platformach?

Obecnie wydaje się mało prawdopodobne, aby "Obcy: Romulus" trafił na inne platformy streamingowe takie jak Netflix, Max czy Prime Video. Disney ma w planach dalsze rozwijanie swojego serwisu Disney+ i z tego powodu nie jest skłonny do udostępniania takich hitów na innych platformach. Co prawda, ostatnio Disney udzielał licencji na pokazywanie niektórych filmów wytwórni Searchlight Pictures na platformie Max, jednak nie ma na razie pewności, czy podobny los spotka produkcje z uniwersum "Obcego".

