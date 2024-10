Ponownie łączy siły z Netfliksem. Nowy film będzie hitem?

"Ladies first": Sacha Baron Cohen i Rosamund Pike w odwróconych rolach

Netflix szykuje nowy hit! Sacha Baron Cohen i Rosamund Pike połączą siły w komedii "Ladies First". Produkcja zapowiada się jako intrygująca mieszanka absurdalnego humoru i przewrotnej rzeczywistości, w której mężczyzna znajdzie się w świecie rządzonym przez kobiety. Scenariusz to dzieło tria Katie Silberman, Natalie Krinsky i Cinco Paula, co gwarantuje sporą dawkę świeżego spojrzenia na współczesne relacje damsko-męskie.

Reklama

Baron Cohen wcieli się w rolę niepoprawnego kobieciarza, który ląduje w równoległym świecie, gdzie kobiety mają władzę, a Rosamund Pike jako jego płomienna, kobieca odpowiedniczka tylko podkręci atmosferę. Brzmi jak idealna komedia pełna ciętego dialogu i odwróconych ról społecznych?

Za produkcję odpowiada Liza Chasin, która już wcześniej pracowała z Netflixem przy takich tytułach jak "Lonely Planet" z Laurą Dern czy "The Life List" z Sofią Carson. Oprócz Chasin nad filmem czuwają również Eleonore Dailly, Edouard de Lachomette oraz ekipa z Four By Two Films. Reżyserią filmu zajmie się Thea Sharrock, znana z produkcji "Zanim się pojawiłeś" i "Wredne liściki".

Sacha Baron Cohen i Rosaumnd Pike: zapracowany rok

Dla Barona Cohena to kolejny krok we współpracy z platformą - ostatnio mogliśmy go oglądać w "Procesie Siódemki z Chicago", gdzie jego rola przyniosła mu nominację do Oscara. Wkrótce pojawi się także w serialu Apple TV+ "Sprostowanie" u boku Cate Blanchett i Kevina Kline’a.

Rosamund Pike, której kariera rozwija się w zawrotnym tempie, ostatnio zachwyciła widzów w "Saltburn", a przed nią kolejne wyzwania, w tym trzeci sezon "Wheel of Time" oraz nadchodząca "Iluzja 3".

Zobacz też: Sebastian Stan odpowiada krytykom Marvela. "Zaoferujcie coś lepszego"