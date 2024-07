"Parasite" to wielokrotnie nagradzany dramat w reżyserii Bonga Joon-ho, który wnikliwie eksploruje tematy nierówności społecznych i aspiracji klasy średniej. Historia skupia się na rodzinie Kimów, której członkowie - zmagający się z ubóstwem i brakiem perspektyw - znajdują sposób na infiltrację życia zamożnej rodziny Parków. Kiedy Ki-woo (Woo-sik Choi) dostaje pracę jako korepetytor córki Parków, otwiera to drzwi do realizacji sprytnego planu, w którym wszyscy członkowie rodziny Kimów znajdują zatrudnienie u niczego niepodejrzewających Parków. Film w fascynujący sposób przedstawia, jak daleko są w stanie się posunąć, aby poprawić swoją sytuację życiową, przekraczając granice moralności.

Obsada filmu "Parasite"

W filmie "Parasite" wystąpiła znakomita obsada, która przyczyniła się do jego sukcesu. Kang-ho Song wciela się w rolę Gi-taeka, głowy rodziny Kimów, który nie boi się podjąć ryzyka, aby poprawić życie swoich bliskich. Seon-gyun Lee gra Prezesa Dong-ik Parka, bogatego ojca rodziny Parków, którego życie staje się celem manipulacji Kimów.

Yeo-jeong Jo jako Yeon-kyo, żona Prezesa Parka, doskonale oddaje postać naiwnej, ale dobrodusznej gospodyni domowej. Woo-sik Choi gra Ki-woo, młodego mężczyznę, który rozpoczyna całą intrygę jako korepetytor angielskiego. Perfekcyjnie zgrana obsada wzmacnia napięcie i emocje, które przewijają się przez cały film.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Parasite" [trailer] materiały dystrybutora

Gdzie obejrzeć film "Parasite" online?

Film "Parasite" jest dostępny na różnych platformach streamingowych, co umożliwia wygodne oglądanie tego znakomitego dzieła. Można go znaleźć w abonamencie na Megogo.

Dla tych, którzy wolą wypożyczyć lub zakupić film, dostępne są opcje takie jak TV Smart, Nowe Horyzonty VOD, Mojeekino.pl, Player, Rakuten TV i Kino Pod Baranami.

