"Na rauszu": O czym jest film?

" Na rauszu " Thomasa Vinterberga opowiada o grupie przyjaciół, nauczycieli z liceum, którzy postanawiają na własnej skórze przekonać się, ile prawdy kryje się w teorii mówiącej o tym, że człowiek funkcjonuje lepiej, gdy jest w stanie lekkiego upojenia alkoholowego. W głównej roli oglądaliśmy w filmie Madsa Mikkelsena . Partnerowali mu: Thomas Bo Larsen, Magnus Millang oraz Lars Ranthe. Poza Oscarem film otrzymał również cztery Europejskie Nagrody Filmowe oraz nagrodę BAFTA, francuskiego Cezara i hiszpańską Goyę.

Kilka godzin po tym, jak "Na rauszu" otrzymało Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, poinformowano, że film doczeka się amerykańskiej wersji. Jego produkcją zajmie się należące do Leonardo DiCaprio Appian Way Productions. Walkę o prawa do remake'u duńskiego obrazu wygrało ono z firmą produkcyjną Nine Stories Jake'a Gyllenhaala oraz Elizabeth Banks.

"Widziałem wcześniej wiele innych interpretacji moich filmów. To interesujące artystycznie doświadczenie. 'Na rauszu' trafiło w ręce jednego z najlepszych aktorów, który nie tylko jest cudownym aktorem, ale też w trakcie kariery dokonał wielu inteligentnych wyborów. Dokonuje ich z uczciwością, więc jestem pełen nadziei i ciekawości tego, co zamierza" - mówiąc Vinterberg, mając na myśli DiCaprio.

"Na rauszu" online. Gdzie oglądać?

Film "Na rauszu" jest dostępny na platformie Max.