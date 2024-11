Kilka lat temu Netflix zaczął wprowadzać zmiany, które na początku spotkały się z dużą krytyką. Plan z reklamami oraz ograniczenie współdzielenia kont budziły wśród użytkowników ogromne emocje, a wielu z nich deklarowało, że w proteście porzuci serwis. Dziś okazuje się, że decyzje te przyniosły zupełnie inny rezultat, a Netflix odnotowuje rekordy popularności - z nowego, tańszego planu z reklamami korzysta już ponad 70 milionów użytkowników na całym świecie.

Plan z reklamami, który podbił serca użytkowników

Plan Netflixa z reklamami nie miał łatwego startu. Wielu subskrybentów wyraziło swoje oburzenie, gdyż dotychczas platforma kojarzyła się z oglądaniem bez przerw i reklam. Mimo to, wprowadzenie abonamentu w wersji z reklamami przyciągnęło nowych użytkowników, którzy poszukiwali tańszego dostępu do popularnych produkcji. Netflix ujawnia, że w krajach, gdzie ten plan jest dostępny, aż 50% nowych subskrypcji to właśnie opcja z reklamami. Dla wielu osób niższa cena okazała się na tyle atrakcyjna, że reklamy przestały być przeszkodą.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Milionerzy" [trailer] materiały prasowe

70 milionów subskrybentów z reklamami - połowa użytkowników Disney+

Netflix ma obecnie 282 miliony subskrybentów na całym świecie, a aż 70 milionów z nich wybrało opcję z reklamami. To imponujący wynik, zwłaszcza że zbliża się on do całkowitej liczby subskrybentów Disney+, który notuje 146 milionów użytkowników. Jeszcze pół roku temu, w maju, z planu z reklamami korzystało 40 milionów osób. Tak szybki wzrost pokazuje, że tańsza wersja abonamentu trafia w potrzeby użytkowników, a obawy przed reklamami były nieco przesadzone.

Reklamy Netfliksa: przyszłość, która może przynieść jeszcze większe zyski

Streamingowy gigant nie zamierza poprzestać na obecnym modelu. Obecnie korzysta z technologii Microsoftu, co wiąże się z koniecznością dzielenia się przychodami z gigantem technologicznym. W Kanadzie serwis rozpoczął jednak testy własnej platformy reklamowej, co pozwoli Netfliksowi zachować pełnię zysków z emisji reklam. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa technologia reklamowa ma być wdrożona globalnie w przyszłym roku. Może to oznaczać jeszcze większy wzrost przychodów bez konieczności podnoszenia cen dla użytkowników.

Zdjęcie Netflix / 123RF/PICSEL

Zmiany na rynku streamingu: śladem Netfliksa podążają inni

Decyzja o wprowadzeniu opłat za współdzielenie kont oraz o stworzeniu tańszego planu z reklamami wyznaczyła nowy kierunek na rynku streamingu. Coraz więcej platform VOD przyjmuje podobne rozwiązania, podążając śladami pioniera. W obliczu rosnących cen subskrypcji, wiele osób wybiera tańszą opcję z reklamami, co pozwala na oszczędności bez rezygnacji z ulubionych seriali i filmów. Taki trend może wkrótce dotrzeć również do Polski, gdzie Netflix z reklamami jest jeszcze niedostępny, lecz - patrząc na globalne wyniki - może być to tylko kwestią czasu.

"Squid Game" i inne seriale: nowe formy współpracy z reklamodawcami

Platforma wykorzystuje popularność planu z reklamami, wprowadzając nowe formy współpracy z reklamodawcami. Przy produkcji kolejnego sezonu "Squid Game" platforma nawiązała partnerstwa w 12 krajach, co pozwala na zintegrowanie reklam w atrakcyjny i nienachalny sposób. To innowacyjne podejście do reklamy daje Netfliksowi nowe możliwości, a reklamodawcom szansę dotarcia do globalnej publiczności. Dzięki takim współpracom, firma może wzmacniać swoją pozycję na rynku, nie tracąc przy tym lojalnych widzów.

Reklamy? "To nie problem" - mówi 70 milionów subskrybentów

Choć dla wielu użytkowników reklamy to "zło konieczne", wyniki Netfliksa pokazują, że dobrze wkomponowane reklamy nie zniechęcają widzów. Plan z reklamami zastąpił na niektórych rynkach podstawowy abonament, który okazał się zbędny w obliczu tańszej alternatywy. Co więcej, reklamy umożliwiają platformie utrzymanie niższej ceny abonamentu, co jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla użytkowników szukających oszczędności. W obliczu rosnącej konkurencji, Netflix pokazuje, że kreatywność i otwartość na nowe rozwiązania to klucz do sukcesu na rynku VOD.

Zobacz też:

Disney Plus idzie w ślady Netflixa. Koniec współdzielenia kont

Czym jest "The Netflix Effect"? Wyjątkowe zjawisko w świecie streamingu

Netflix traci użytkowników w Polsce! Spore spadki - ponad 200 tys. użytkowników