"Nie lubię poniedziałku" to kultowa polska komedia obyczajowa, reżyserowana przez Tadeusza Chmielewskiego, który również napisał scenariusz. Film, którego akcja rozgrywa się w Warszawie, przedstawia historie kilku osób zmagających się z różnymi przeciwnościami losu podczas jednego pechowego poniedziałku. Bohaterami są zwykli ludzie, których losy krzyżują się w absurdalny sposób, tworząc barwną mozaikę polskiej rzeczywistości lat siedemdziesiątych. Dzięki satyrycznemu podejściu do codziennych problemów, film ukazuje świat pełen komicznych sytuacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

"Nie lubię poniedziałku" - obsada

Film może pochwalić się imponującą obsadą, w której znaleźli się m.in. Adam Mularczyk jako taksówkarz, Jerzy Turek w roli zaopatrzeniowca Zygmunta Bączyka oraz Bohdan Łazuka grający znanego aktora. W filmie występują również Kazimierz Witkiewicz jako Francesco Romanelli oraz Kazimierz Rudzki, który wciela się w rolę dyrektora "Maszynohurtu" i mieszkańca bloku. Postacie te, dzięki swoim charakterystycznym cechom i znakomitemu aktorstwu, dodają filmowi niepowtarzalnego uroku i humoru, który przetrwał próbę czasu.

"Nie lubię poniedziałku" - gdzie obejrzeć?

"Nie lubię poniedziałku" jest dostępny na kilku platformach streamingowych, umożliwiając szeroki dostęp do tej kultowej produkcji. Film można obejrzeć za darmo na serwisie Ninateka, co stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z tą klasyczną komedią. Dla subskrybentów dostępna jest również opcja oglądania filmu na platformie Canal+ Online. Te wygodne możliwości pozwalają widzom zanurzyć się w komicznym świecie pełnym absurdów, przedstawionym przez Tadeusza Chmielewskiego, i cieszyć się ponadczasowym humorem, który bawi kolejne pokolenia.

