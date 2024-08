Najlepsze filmy w serwisie Max. Nie możesz ich przegapić!

Hity platformy Max w zasięgu ręki: "Diuna" i "Diuna: Część druga"

Zarówno "Diuna" (2001) jak i jej kontynuacja, która miała premierę na początku roku, są monumentalnymi dziełami science-fiction, które warto nadrobić. Akcja filmów rozgrywa się na pustynnej planecie Arrakis, będącej jedynym miejscem we wszechświecie, gdzie można pozyskać rzadką substancję, która wydłuża życie i umożliwia podróże międzygwiezdne oraz przewidywanie przyszłości. Kiedy władzę nad planetą przejmuje szlachetny ród Atrydów, rozpoczyna się konflikt z niegodziwym rodem Harkonnenów.

Obie części "Diuny", za których reżyserię odpowiada Kanadyjczyk Denis Villeneuve, powstały podstawie powieści Franka Herberta o tym samym tytule.

Zdjęcie Timothee Chalamet (Paul) i Rebecca Ferguson (lady Jessika) - dwie najważniejsze kreacje w filmie Diuna. Fot. Materiały dystrybutora / materiały prasowe

Największe dzieła Christophera Nolana: "Interstellar", "Incepcja", "Dunkierka"

Christopher Nolan to jeden z najważniejszych współczesnych reżyserów. Jego dzieła są narracyjnie rozbudowane i niekonwencjonalne, co sprawi przyjemność nawet najbardziej wymagającym widzom. Zachwycają również wizualnie, poprzez techniczne dopracowanie detali. Tematami interesującymi artystę jest konstrukcja czasu, natura pamięci czy problematyka tożsamości. Wszystko to dopełnione jest eksperymentalnymi pejzażami dźwiękowymi, które potęgują podniosłość jego dzieł.

W bibliotece serwisu streamingowego Max można odnaleźć wiele jego kluczowych tytułów, w tym m.in. "Incepcję" (2010), która zdobyła aż 4 Oscary, "Interstellar" (2014) ze zdobytym wyróżnieniem za efekty specjalne czy "Dunkierkę" (2017) z trzema Oscarami. Fani twórcy odnajdą tu też nolanowskie interpretacje historii o Człowieku-Nietoperzu: "Batman - Początek" (2005), "Mroczny Rycerz" (2008) oraz "Mroczny Rycerz powstaje" (2012).

Zdjęcie Kadr z filmu "Incepcja" / materiały prasowe

Włoskie plenery i wakacyjny klimat: "Tamte dni, tamte noce"

Ten film ma wszystko, czego oczekuje się od filmów wakacyjnych. Przepiękne (włoskie!) plenery, kojącą muzyka (utwory skomponowane przez Sufjana Stevensa i hit lat 80. "Love My Way" grupy The Psychedelic Furs), zmysłowość oraz niebanalny wątek miłosny.

Produkcja "Tamte dni, tamte noce" powstała na podstawie książki André Acimana z 2007 roku. Opowiada o wkraczaniu w dorosłość, pożądaniu, jak i o radości z życia oraz docenianiu jego piękna.

Po premierze film spotkał się z ogromnym uznaniem widowni; w 2018 otrzymał m.in. Oscara, nagrodę BAFTA i Critics’ Choice za najlepszy scenariusz adaptowany (James Ivory). W rankingu najlepiej ocenianych dzieł romantycznych na Rotten Tomatoes pokonał nawet kultową produkcję "Casablanca" (1942).

Historia wyniosła na szczyt także odtwórcę głównej roli (Timothée Chalamet).

Zdjęcie Timothée Chalamet w filmie "Tamte dni, tamte noce" / materiały prasowe

Złota Palma w Cannes: "Portret kobiety w ogniu"

Subtelny, sensualny, liryczny, malarski, kobiecy - tak w kilku słowach można byłoby opisać obraz Céline Sciammy, kostiumowy melodramat, który przenosi widzów do Francji 1760 roku. Produkcja zdobyła aż dwie nagrody na festiwalu w Cannes - Złotą Palmę za najlepszy scenariusz oraz Nagrodę Specjalną - Palmę 'Queer' dla filmu pełnometrażowego. W tym filmie nie słowa mają znaczenie, a ukradkowe spojrzenia i drobne, często niezauważalne gesty.

"'Portret kobiety w ogniu' Céline Sciammy stanowi totalne zaprzeczenie stereotypowej historii miłosnej. To stonowane kino, w którym małe gesty mają siłę tysiąca płomiennych przemów" - pisała w swojej recenzji Anna Kempys z Interii. Czy potrzeba większej zachęty?

Nostalgia i świat magii: Seria o Harrym Potterze

Seria filmów o Harrym Potterze to niezwykła podróż do świata magii, przygód i niezapomnianych postaci. Saga, która rozpoczęła się od "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", opowiada historię młodego czarodzieja, który dowiaduje się o swoim magicznym dziedzictwie i wyrusza do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.

W trakcie ośmiu filmów, Harry (Daniel Radcliffe), wraz z przyjaciółmi Hermioną Granger (Emma Watson) i Ronem Weasleyem (Rupert Grint), stawia czoła licznym wyzwaniom, odkrywając tajemnice swojej przeszłości oraz walcząc ze złowrogim Lordem Voldemortem (Ralph Fiennes). Fantastyczna obsada, w której znajdują się również Maggie Smith, Alan Rickman i Michael Gambon, tworzy niezapomniane postacie, które wciągają widzów w pełen magii i emocji świat.

Zdjęcie "Harry Potter" / materiały prasowe

Bogata oferta platformy Max: Co jeszcze warto zobaczyć?

Powyższe przykłady udowadniają, jak różnorodna jest biblioteka filmowa platformy Max. Co spoza wymienionych tytułów jeszcze warto zobaczyć? Oto dodatkowe propozycje:

"Zjawa" (2015)

"Zwierzęta nocy" (2016)

"Sound of Metal" (2019)

"Aida" (2020)

"Wonka" (2023)

"Spider-Man: Poprzez multiwersum" (2023)

