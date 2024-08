"Poszukiwacze zaginionej Arki" to klasyczny film przygodowy z 1981 roku, który od lat cieszy się nieustającą popularnością. Głównym bohaterem jest Dr. Indiana Jones, grany przez Harrisona Forda, który jest zarówno archeologiem, jak i poszukiwaczem przygód. W filmie Jones zostaje wciągnięty w tajną misję mającą na celu odnalezienie Arki Przymierza, starożytnego artefaktu, który według legendy ma niebywałą moc.

Akcja rozgrywa się w latach 30. XX wieku, a Indiana musi stawić czoła nazistowskim agentom, którzy również pragną zdobyć Arkę, by wykorzystać jej moc do własnych celów. Film jest pełen zapierających dech w piersiach scen akcji, egzotycznych lokalizacji i niezapomnianych momentów, które uczyniły go jednym z najważniejszych filmów w historii kina.

"Poszukiwacze zaginionej arki" - obsada

"Poszukiwacze zaginionej Arki" to nie tylko fascynująca fabuła, ale także wybitna obsada i liczne nagrody. Harrison Ford w roli Indiany Jonesa stworzył jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii filmu. Karen Allen wcieliła się w rolę Marion Ravenwood, dawnej ukochanej Jonesa, która staje się jego sojuszniczką w walce z nazistami.

Paul Freeman zagrał głównego antagonistę, Dr. René Belloqa, a Ronald Lacey wcielił się w postać złowrogiego Majora Tohta. Film zdobył aż cztery Oscary, w tym za najlepszą scenografię, efekty specjalne, dźwięk i montaż. Dodatkowo, obraz był wielokrotnie nagradzany przez różne stowarzyszenia filmowe, co potwierdza jego znaczenie w historii kina.

Gdzie obejrzeć "Poszukiwaczy zaginionej Arki" online?

Jeśli jesteś fanem przygód Indiany Jonesa lub chcesz po raz pierwszy obejrzeć ten kultowy film, masz wiele opcji, by zrobić to online. "Poszukiwacze zaginionej Arki" są dostępni na platformach streamingowych takich jak SkyShowtime i Disney+, gdzie można je oglądać w ramach abonamentu.

Film można również wypożyczyć lub kupić na takich platformach jak Canal+, Prime Video, Apple TV, Rakuten TV i Player. Dzięki szerokiej dostępności na różnych platformach, możesz cieszyć się tą klasyczną przygodą w dowolnym miejscu i czasie.

Zdjęcie Aby nakręcić scenę, w której Indiana Jones staje oko w oko z kobrą, użyto szklanej szyby, którą umieszczono pomiędzy nim i wężem / Polsat

Gdzie kręcono "Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki"?

Film "Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki" został nakręcony w różnych malowniczych miejscach na całym świecie, które idealnie oddały klimat przygód Indiany Jonesa. Wiele scen kręcono w Tunezji, gdzie realizowano m.in. słynną walkę na bazarze oraz sceny na pustyni. Sceny na łodzi podwodnej powstały w La Rochelle we Francji, natomiast początkowe ujęcia w dżungli nagrano na wyspie Kauai na Hawajach.

Wnętrza niektórych budynków oraz sceny uniwersyteckie zrealizowano w Elstree Studios w Anglii, a dodatkowe zdjęcia kręcono w Kalifornii. Różnorodność tych lokalizacji przyczyniła się do wyjątkowego, przygodowego charakteru filmu.

