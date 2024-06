"Krótki film o miłości" to dzieło reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego, które porusza temat trudnej, jednostronnej miłości. Głównym bohaterem jest dziewiętnastoletni Tomek (Olaf Lubaszenko), który zakochuje się w starszej od siebie sąsiadce Magdzie (Grażyna Szapołowska). Tomek, będąc młodym i wrażliwym chłopakiem, zaczyna podglądać Magdę przez lunetę, próbując zbliżyć się do niej na różne sposoby. Jego obsesja prowadzi go do podstępnych działań, które mają na celu spotkanie z kobietą. Mimo że Magda początkowo jest oburzona jego zachowaniem, ich relacja zaczyna się zmieniać, gdy Tomek wyjawia jej prawdę o swoich uczuciach.

"Krótki film o miłości" - obsada

Film może pochwalić się znakomitą obsadą. W rolę Magdy wciela się Grażyna Szapołowska, której kreacja przyniosła jej Brązowe Lwy Gdańskie za najlepszą główną rolę kobiecą. Partneruje jej Olaf Lubaszenko, grający Tomka, młodego mężczyznę pełnego emocji i determinacji. "Krótki film o miłości" zdobył również wiele prestiżowych nagród, w tym Złote Lwy za najlepszy film, a także za najlepszy scenariusz autorstwa Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza. Witold Adamek został wyróżniony za najlepsze zdjęcia, które w znacznej mierze przyczyniły się do wyjątkowego klimatu filmu.

"Krótki film o miłości" – gdzie obejrzeć?

Film "Krótki film o miłości" jest dostępny na kilku platformach streamingowych, co umożliwia szeroki dostęp do tej kultowej produkcji. Można go obejrzeć za darmo na serwisach Ninateka oraz 35mm.online. Dla subskrybentów dostępny jest również na platformie Canal+ Online. Alternatywnie, film można wypożyczyć lub kupić na Amazon Prime Video. Każda z tych opcji pozwala cieszyć się tą niezwykłą historią miłości i obsesji, prezentowaną przez jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, Krzysztofa Kieślowskiego.

