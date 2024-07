Kochasz komedie romantyczne? Ten film Netflix realizuje dla Ciebie!

Produkcja opowie historię Dawn, pragnącej artystycznie rozwinąć skrzydła w Paryżu. Z tego powodu zgłasza się do programu randkowego, którego zdjęcia mają być realizowane w stolicy Francji. Nie wie jednak, że to tylko chwyt marketingowy i reality-show tak naprawdę będzie miało miejsce w teksańskim Paryżu. Zdesperowana Dawn, by nie stracić szansy na francuską karierę, musi jak najszybciej znaleźć sposób na opuszczenie programu. Na drodze staną jej uczucia do przystojnego kawalera z reality-show, Treya.

Scenariusz został napisany przez Nicole Henrich. Producentami projektu są Brad Krevoy z MPCA i Michael Damian. Janeen Damian, Amanda Phillips, Jimmy Townsend, Kelly Fraizer i Galen Fletcher pełnią funkcję producentów wykonawczych.

Reklama

Kim są Janeen Damian, Miranda Cosgrove oraz Pierson Fode?

63-letnia Janeen Damian od lat jest reżyserką, producentką oraz pisarką. Niedawno miała swój udział w przebojowej komedii romantycznej Netflixa "Irlandzkie życzenie" (2024) z Lindsay Lohan w roli głównej.

Miranda Cosgrove, amerykańska aktorka, dała się poznać szerszej publiczności za sprawą swojej roli w serialu młodzieżowym "iCarly", który przez lata emitowała stacja Nickelodeon. Miała okazję wystąpić również w innej produkcji tego producenta - "Drake i Josh", gdzie odgrywała rolę siostry głównych bohaterów. Podkłada głos Margo w serii animacji o Minionkach, które w 2024 roku doczekały się czwartej części.

32-letni Pierson Fode natomiast może pochwalić się szerokim portfolio telewizyjnym. Występował w roli Thomasa Forrestera w operze mydlanej CBS "Moda na sukces" oraz jako Brooks w sitcomie Disney Channel "Jessie", a to tylko dwa tytuły z licznych angaży, które otrzymał. Wśród jego osiągnięć filmowych znajduje się m.in "Człowiek z Toronto" Netflixa.

Zobacz też: Harrison Ford zaskoczył fanów. Tłum oszalał