Kiedy "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" trafi na VOD? Mamy datę!

Fani "Cichego miejsca" nie muszą już dłużej czekać! Choć film z Lupitą Nyong'o dopiero co wszedł do kin, to już wkrótce będzie można go obejrzeć w domowym zaciszu. Prequel, który zdradza początki inwazji potworów, trafi na VOD już za kilka tygodni.

"Ciche miejsce: Dzień pierwszy" – nowy prequel już wkrótce na VOD

Fabuła prequelu "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" koncentruje się na Sam, chorej dziewczynie, która wraca do Nowego Jorku, by zjeść kawałek swojej ulubionej pizzy. Jednak zamiast upragnionej przekąski, Sam zostaje uwięziona w koszmarze na jawie, zdając sobie sprawę, że może to być jej ostatni dzień na Ziemi. W zniszczonym Nowym Jorku towarzyszy jej kot Frodo oraz nieznajomy Eric, a niebezpieczeństwa czekają na każdym kroku.

Film Michaela Sarnoskiego miał swoją światową premierę 26 czerwca 2024 roku, a już następnego dnia widzowie w Polsce mogli go oglądać. Zaledwie kilka dni po premierze okazało się, że fani nie będą musieli długo czekać, aby zobaczyć prequel w domowym zaciszu.

Jak podaje serwis World of Real, "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" zadebiutuje w VOD 30 lipca, czyli 32 dni po premierze kinowej. Chociaż nie ujawniono jeszcze, na której platformie pojawi się film, to biorąc pod uwagę, że za produkcję odpowiada studio Paramount Pictures, najprawdopodobniej trafi on do serwisu SkyShowtime.

