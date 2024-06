"Igrzyska śmierci" to jedna z najpopularniejszych serii filmowych ostatnich lat, której akcja rozgrywa się w dystopijnym państwie Panem. Co roku w Panem odbywają się Głodowe Igrzyska - walka na śmierć i życie między przedstawicielami dwunastu dystryktów. Kiedy młodsza siostra Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) zostaje wylosowana do zawodów, Katniss bez wahania zajmuje jej miejsce, stając przed wyzwaniem przetrwania w niesprzyjających warunkach i przeciwko znakomicie wyszkolonym rywalom.

Seria "Igrzyska śmierci" zyskała ogromną popularność dzięki emocjonującej fabule oraz znakomitej obsadzie. Jennifer Lawrence w roli Katniss Everdeen zyskała uznanie krytyków i fanów na całym świecie. Obok niej na ekranie pojawili się Josh Hutcherson jako Peeta Mellark, Liam Hemsworth jako Gale Hawthorne, Woody Harrelson jako Haymitch Abernathy, Elizabeth Banks jako Effie Trinket oraz Stanley Tucci jako Caesar Flickerman. Od premiery pierwszej części w 2012 roku, filmy te są chętnie oglądane w streamingu, a produkcje, oparte na książkach Suzanne Collins, wiernie oddają fabułę literackiego pierwowzoru.

"Igrzyska śmierci": gdzie obejrzeć wszystkie części online?

Jeżeli jeszcze nie widzieliście całej filmowej serii "Igrzyska śmierci", najlepszym miejscem do ich obejrzenia jest Amazon Prime Video, gdzie znajdziecie wszystkie części serii, w tym "Ballada ptaków i węży". To idealna okazja, by przypomnieć sobie historię Katniss Everdeen, która staje do walki w Głodowych Igrzyskach.

Filmy z serii "Igrzyska śmierci" dostępne są również w ofercie Polsat Box GO i formie do wypożyczenia na Player. Najwygodniej jednak jest zasiąść przed telewizorem i odpalić Amazon Prime Video, by cieszyć się pełnym doświadczeniem tej emocjonującej serii.

