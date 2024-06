Jim Carrey w roli życia! Sprawdź, gdzie zobaczyć "The Truman Show"!

"Truman Show" to kultowy film, który wciąga widza w niezwykłą opowieść o Trumanie Burbanku (Jim Carrey), mieszkającym w urokliwym nadmorskim miasteczku. Truman prowadzi spokojne, szczęśliwe życie u boku kochającej żony, nie zdając sobie sprawy, że jest gwiazdą gigantycznego reality show, emitowanego przez 24 godziny na dobę. Jego świat to tak naprawdę wielkie studio telewizyjne, a każda osoba w jego otoczeniu, od sąsiadów po żonę, to hollywoodzcy aktorzy grający swoje role.

W filmie, obok Jima Carreya, występują również Ed Harris jako wszechwładny reżyser Christof oraz Laura Linney w roli żony Trumana. Christof kontroluje każdy aspekt życia głównego bohatera, decydując o jego spotkaniach i codziennych wydarzeniach. Niespodziewanie, Truman zaczyna dostrzegać dziwne szczegóły w swoim otoczeniu i zaczyna podejrzewać, że jego rzeczywistość nie jest taka, jak się wydaje. Film, będący satyrą na media i nasze społeczeństwo, zyskał status kultowego dzięki swojej oryginalności i głębokiemu przesłaniu.

Jim Carrey skomentował zachowanie Willa Smitha na rozdaniu Oscarów: Bicie drugiego człowieka jest złe

Gdzie obejrzeć kultowy "Truman Show"?

Jeśli chcesz obejrzeć kultowy film "The Truman Show", masz do dyspozycji kilka opcji. Film, który zdobył trzy nagrody GOLDEN GLOBE, jest dostępny na platformach streamingowych takich jak Play Now i SkyShowtime.

Alternatywnie, można go również wypożyczyć lub kupić na serwisach takich jak Prime Video, Apple TV, Rakuten TV oraz Player.

