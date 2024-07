O czym jest film „IO”?

Film "IO" to niesamowita wizja świata widziana oczami niewinnego osiołka, której twórcą jest Jerzy Skolimowski. Nominowany do Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego, "IO" to głęboko humanistyczna opowieść, która przenosi widza przez różnorodne krajobrazy Europy - od cyrku, przez stadiony i parkingi dla tirów, po majestatyczne pałace. To nie tylko podróż fizyczna, ale także emocjonalna, ukazująca skrajne aspekty ludzkiej natury - od głupoty i przemocy po dobroć i solidarność. Film łączy realistyczne i wizjonerskie podejście, przypominając obrazy Hieronima Boscha i Pietera Bruegla, tworząc portret świata widzianego z perspektywy zwierzęcia.

Obsada i twórcy filmu „IO”

"IO" to film, który zachwyca zarówno swoją formą, jak i treścią, a za jego sukcesem stoją wybitni twórcy. Reżyser Jerzy Skolimowski, znany ze swojej artystycznej brawury i młodzieńczej energii, stworzył dzieło, które stało się sensacją festiwalu w Cannes, zdobywając Nagrodę Jury. Przy produkcji filmu współpracował z legendarnym producentem Jeremym Thomasem, a za kreacyjną stronę "IO" odpowiadali operator Michał Dymek oraz montażystka Agnieszka Glińska. Muzykę, która uwzniośla każdy moment filmu, skomponował Paweł Mykietyn. W rolach głównych zobaczymy m.in. Sandrę Drzymalską, Mateusza Kościukiewicza oraz Isabelle Huppert. To dzięki nim film ten staje się porywającym kinowym doświadczeniem, które na długo pozostaje w pamięci widza.

Gdzie obejrzeć film „IO” online?

Jeżeli chcecie obejrzeć "IO" w domowym zaciszu, istnieje kilka opcji dostępnych online. Film można znaleźć w serwisach streamingowych oraz platformach VOD. "IO" dostępne jest również na platformach takich jak Max, TV Smart, Rakuten TV, Nowe Horyzonty VOD, MEGOGO, Player oraz Mojeekino.pl.

