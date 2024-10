Hit kinowy "Wonka" już dostępny w sieci! Sprawdź, gdzie obejrzeć

Oprac.: Karolina Kopeć VOD

"Wonka" to film, który przenosi nas do magicznego świata młodego Willy’ego Wonki, opowiadając historię o jego niezwykłych wynalazkach i miłości do czekolady. Produkcja stanowi prequel do klasycznego hitu "Charlie i fabryka czekolady", odsłaniając emocjonalne tło życia legendarnego producenta słodyczy.

Zdjęcie Timothée Chalamet w filmie "Wonka" / materiały prasowe