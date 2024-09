"Pszczelarz": fabuła i obsada

"Pszczelarz" to porywający film akcji, w którym Jason Statham wciela się w rolę Claya, byłego agenta tajnej jednostki specjalnej, który po zakończeniu służby prowadzi spokojne życie na prowincji, zajmując się pszczołami. Jednak jego spokojne dni kończą się, gdy jego przyjaciółka pada ofiarą internetowego oszustwa i odbiera sobie życie. Clay postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i rozprawić się z potężną organizacją przestępczą, której macki sięgają najwyższych szczytów władzy. Wkraczając ponownie do gry, staje przed trudnym zadaniem, którego konsekwencje mogą być nieprzewidywalne. Zestaw unikalnych umiejętności Claya i brak litości sprawiają, że jest on gotów posunąć się do ostateczności, aby wymierzyć sprawiedliwość.



W filmie "Pszczelarz" oprócz Jasona Stathama, który wciela się w postać Claya, możemy zobaczyć znakomitych aktorów. U jego boku wystąpili: Jeremy Irons, Josh Hutcherson i Phylicia Rashad. Tytuł miał kinową premierę na początku tego roku.

"Pszczelarz" online. Premiera na Prime Video

"Pszczelarz" zadebiutuje na platformie Prime Video 20 września. Film będzie dostępny w regularnym abonamencie.