Gdzie obejrzeć "Życzenie"? Sprawdź, gdzie jest dostępne na VOD

"Życzenie" to animowana komedia muzyczna od Walt Disney Animation Studios, osadzona w fantastycznym królestwie Rosas. Główna bohaterka, młoda dziewczyna o imieniu Asha, wypowiada potężne życzenie, które przyciąga uwagę kosmicznej siły - gwiazdki o ogromnej mocy. Razem z jej wiernym towarzyszem, koziołkiem Valentino, Asha musi stawić czoła najgroźniejszemu wrogowi - władcy Rosas, królowi Magnifiko. Film opowiada o walce o wolność, magii życzeń oraz o tym, jak odwaga i wola mogą zmieniać rzeczywistość.

Gdzie obejrzeć film "Życzenie" online?

Film "Życzenie" można oglądać na różnych platformach streamingowych. Jest dostępny w ramach abonamentu na Disney+, a także można go wypożyczyć na platformach takich jak Megogo, Rakuten TV, Premiery Canal+, Play Now, Prime Video oraz Apple TV. To doskonała okazja, aby zanurzyć się w tej pięknie animowanej opowieści o potędze marzeń i magii, która może zmienić świat. Jeśli szukasz wciągającej i pełnej emocji historii, "Życzenie" to film, który z pewnością warto zobaczyć.

