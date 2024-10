"Tylko nie ty" to komedia romantyczna pełna nieprzewidzianych zwrotów akcji, która skupia się na relacji Bena i Beatrice. Ben, grany przez Glena Powella, przypadkowo ratuje Beę (Sydney Sweeney), co prowadzi do pierwszej randki, która wydaje się idylliczna. Jednak wszystko psuje się, gdy Bea niespodziewanie wymyka się z jego mieszkania bez pożegnania. Kiedy spotykają się pół roku później, między nimi wciąż iskrzy, ale nie brakuje ciętych komentarzy. Los postanawia jeszcze bardziej połączyć ich drogi, gdy trafiają na to samo wesele w Sydney, gdzie będą zmuszeni spędzić razem weekend pełen niezręcznych sytuacji.

Obsada filmu "Tylko nie ty"

W filmie zobaczymy zróżnicowaną i utalentowaną obsadę, na czele z Sydney Sweeney, znaną z roli Beatrice, oraz Glenem Powellem, wcielającym się w Bena. Uzupełnieniem tej pary są Alexandra Shipp jako Claudia, Hadley Robinson jako Halle, GaTa jako Pete oraz Rachel Griffiths, która zagra postać o imieniu Innie. Cała obsada wprowadza niepowtarzalny klimat, łącząc elementy humoru i romantyzmu, co czyni film atrakcyjnym dla miłośników gatunku.

Gdzie obejrzeć "Tylko nie ty" online?

"Tylko nie ty" jest dostępny na wielu platformach streamingowych. Film można obejrzeć w ramach subskrypcji na platformie Max, a także wypożyczyć lub kupić na serwisach takich jak TV Smart, Prime Video, Rakuten TV, Apple TV czy Player. Dzięki temu, niezależnie od preferencji, możesz cieszyć się filmem na wybranej platformie online, zapewniając sobie świetny seans na wieczór.