O co chodzi w filmie "Miś"?

"Miś" to film, który w satyryczny sposób obnaża absurdy życia w PRL-u, ukazując paradoksy codziennej egzystencji w socjalistycznej Polsce. Głównym bohaterem jest Ryszard Ochódzki, prezes klubu sportowego "Tęcza", który wikła się w absurdalną intrygę związaną z kradzieżą i podrabianiem paszportu, aby móc wyjechać za granicę. Jego działania są pretekstem do ukazania groteskowych sytuacji, które były charakterystyczne dla tamtych czasów - od niekończących się biurokratycznych procedur, przez śmieszne, a jednocześnie przerażające mechanizmy władzy, aż po absurdy ekonomiczne.

Film "Miś" - obsada

Obsada "Misia" to prawdziwa plejada gwiazd polskiego kina, których kreacje aktorskie do dziś są cytowane i naśladowane. W rolę Ryszarda Ochódzkiego, prezesa klubu sportowego "Tęcza", wcielił się Stanisław Tym, tworząc jedną z najbardziej ikonicznych postaci w polskiej kinematografii. Towarzyszą mu m.in. Jerzy Turek jako Wacław Jarząbek, trener II klasy, oraz Bronisław Pawlik w roli pracownika klubu, Stuwiały. W filmie wystąpił także Krzysztof Kowalewski jako Jan Hochwander, kierownik produkcji filmu "Ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta". Niezapomnianą rolę palacza w kotłowni zagrał Andrzej Stockinger.

"Miś" - gdzie obejrzeć?

Dla wszystkich, którzy chcą przypomnieć sobie kultową komedię Stanisława Barei lub po raz pierwszy zanurzyć się w świecie PRL-owskich absurdów, "Miś" jest dostępny online na kilku popularnych platformach streamingowych.

Film można obejrzeć w ramach abonamentu na Canal+ Online, a także wypożyczyć na takich platformach jak Premiery Canal+ czy KatoFlix.

Co symbolizuje miś w filmie?

Miś, który jest tytułowym bohaterem filmu, symbolizuje wszechobecną w PRL-u fikcję i fasadowość, które przenikały każdą sferę życia. W filmie jest on zarówno dosłownym rekwizytem - olbrzymim pluszowym misiem będącym maskotką klubu sportowego "Tęcza" - jak i metaforą socjalistycznej rzeczywistości. Miś reprezentuje absurdalne, sztuczne konstrukty społeczne i polityczne, które miały ukrywać prawdziwe problemy systemu. Służył on do odwracania uwagi obywateli od realnych trudności i był częścią większej machiny propagandowej, która kreowała fałszywy obraz szczęśliwego społeczeństwa. W ten sposób miś staje się symbolem obłudy i fałszu, którymi karmiono ludzi w tamtych czasach.

Zdjęcie Kadr z filmu Stanisława Barei / materiały prasowe

Gdzie był nagrywany "Miś"?

Film "Miś" był nagrywany w różnych charakterystycznych miejscach Warszawy, które doskonale oddają klimat PRL-u i tamtejszej rzeczywistości. Wiele scen powstało w dobrze znanych warszawskich lokalizacjach, takich jak Stadion Dziesięciolecia, który w tamtych czasach pełnił rolę wielkiego bazaru, czy Dworzec Centralny, który pojawia się w jednej z najbardziej kultowych scen filmu.

Część ujęć zrealizowano również na Żoliborzu, w tym na słynnych Bielanach. Warszawskie bary mleczne, biura i urzędy, w których rozgrywają się liczne groteskowe epizody, stały się niemalże bohaterami samymi w sobie, dodając filmowi autentyczności i wyraźnie osadzając go w ówczesnym kontekście miejskim.

