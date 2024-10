Gdzie obejrzeć „It Ends with Us”? Sprawdź dostępne platformy!

Film "It Ends with Us" to ekranizacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover, która przedstawia skomplikowaną historię miłosną. Główna bohaterka, Lily Bloom (Blake Lively), mierzy się z traumatyczną przeszłością, jednak nie porzuca nadziei na lepsze życie. Po przeprowadzce do Bostonu, zaczyna relację z neurochirurgiem Ryle'em Kincaidem (Justin Baldoni), z którym buduje coraz głębszą więź. Ich związek rozwija się pomyślnie, ale wszystko zaczyna się komplikować, gdy pojawia się dawna miłość Lily - Atlas Corrigan (Brandon Sklenar). Relacja Lily z Atlasem wprowadza emocjonalny konflikt i zmusza bohaterkę do podjęcia trudnych decyzji, które mogą zmienić jej życie na zawsze.

Reklama

Przeczytaj: "It Ends With Us": Szkodliwy twór, który zarabia miliony [RECENZJA]

"It Ends with Us": obsada

W rolę Lily Bloom wciela się Blake Lively, a partnerują jej Justin Baldoni jako Ryle Kincaid i Brandon Sklenar jako Atlas Corrigan. W obsadzie znalazła się również Jenny Slate, grająca Allyse, przyjaciółkę Lily, a Kevin McKidd wciela się w Andrew Blooma, ojca głównej bohaterki. Rolę Marshalla zagrał Hasan Minhaj. Cała obsada wspólnie buduje złożony portret emocji i relacji, który jest centralnym elementem tej produkcji.

Gdzie obejrzeć "It Ends with Us" online?

Film "It Ends with Us" można wypożyczyć na kilku popularnych platformach streamingowych, takich jak Apple TV, Rakuten TV oraz Prime Video. Dzięki szerokiej dostępności online, widzowie mają możliwość obejrzenia tej produkcji w dowolnym momencie w wygodny sposób, bez wychodzenia z domu. Film dostępny jest do wypożyczenia, co umożliwia jednorazowy dostęp bez konieczności subskrypcji długoterminowych usług.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Chiara Mastroianni: To próba przywrócenia wspomnienia INTERIA.PL

Zobacz też:

Tych produkcji nie możesz przegapić! Nowości na streamingu

Ponownie łączy siły z Netfliksem. Nowy film będzie hitem?

Histerycznie roześmiana perfekcjonistka. Norweżka podbija filmowy świat