"Fajne dziewczyny": o czym jest nowy film Netfliksa?

Francuski film "Fajne dziewczyny" zadebiutował na Netfliksie 21 sierpnia i podbił serca widzów. O czym jest? Nieustraszona Léo (Alice Taglioni) uważa się za najlepszą glinę na Riwierze Francuskiej. Kiedy dowiaduje się, że Ludo, który był dla niej jak brat, zginął w Hamburgu, postanawia za wszelką cenę schwytać sprawcę. Jednak jej szefowa (Noémie Lvovsky) ma inny pomysł i upiera się, aby przekazać sprawę niemieckiej superpolicjantce. Léo nie ma zamiaru pozwolić, by prowadziła śledztwo, zwłaszcza gdy dowiaduje się, że chodzi o atrakcyjną i wyszkoloną ponad miarę Mélanie (Stéfi Celma). Zmuszone do trudnej współpracy wybitne, choć różniące się od siebie jak ogień i woda, policjantki, nie mają pojęcia, że nad Niceą wisi ogromne niebezpieczeństwo, a je same łączy więcej, niż przypuszczały - czytamy w oficjalnym opisie Netfliksa.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Na planie filmu „Wielka Warszawska”: Tomasz Kot o Lewandowskim i koniach INTERIA.PL

Za reżyserię "Fajnych dziewczyn" odpowiada Noémie Saglio ("Plan na miłość", "mamy2mamy"). Film trwa 90 minut.

"Fajne dziewczyny": komedia podbiła serca widzów

Chociaż recenzenci nie szczędzą krytycznych słów w stronę "Fajnych dziewczyn", widzowie oglądają nowy film Netfliksa na potęgę. Ta zwariowana komedia od dwóch tygodni utrzymuje się w rankingu TOP 10 najchętniej oglądanych filmów nieanglojęzycznych na platformie. Znalazł się wśród najpopularniejszych tytułów w aż 41 krajach, w tym także w Polsce.