"Forrest Gump" to klasyk kina, który opowiada wzruszającą historię młodego człowieka o wielkim sercu i niesamowitej zdolności do odnajdywania się w największych wydarzeniach w historii USA. Tom Hanks wciela się w tytułową postać, Forresta Gumpa, który mimo niskiego ilorazu inteligencji, osiąga niesamowite sukcesy - od stania się gwiazdą futbolu, przez bycie odznaczonym bohaterem wojennym, aż po zostanie odnoszącym sukcesy biznesmenem. Przez całe swoje życie Forrest szuka jednak tego, co dla niego najważniejsze - miłości swej przyjaciółki, Jenny Curran (Robin Wright).

Przez lata Forrest niezamierzenie wplątuje się w najważniejsze wydarzenia XX wieku, spotykając na swojej drodze legendarnych ludzi i odwiedzając różne miejsca - od boiska futbolowego, przez dżungle Wietnamu, aż po Biały Dom. W swoich poruszających i pełnych humoru opowieściach dzieli się tymi niezwykłymi doświadczeniami z przypadkowymi osobami, które napotyka. W rolach głównych, obok Toma Hanksa, występują Robin Wright jako Jenny Curran oraz Gary Sinise jako porucznik Dan Taylor. Film został nagrodzony przez Akademię 6 Oscarami, w tym za najlepszy film i najlepszą reżyserię.

"Forrest Gump" - gdzie obejrzeć kultowy film online?

Dla tych, którzy jeszcze nie oglądali "Forresta Gumpa", lub dla tych, którzy chcą sobie odświeżyć tę wzruszającą historię, istnieje kilka opcji. Film dostępny jest w abonamencie na platformach Play Now oraz Netflix. Dla tych, którzy preferują jednorazowy zakup lub wypożyczenie, "Forrest Gump" można znaleźć w ofercie takich serwisów jak PREMIERY CANAL+, Apple TV, Prime Video oraz Rakuten TV.

