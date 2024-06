"W moim życiu wiele razy się potykałem i się tego nie wstydzę" - wyznaje Kuba Błaszczykowski w filmie dokumentalnym o swoim życiu. Produkcja ta, zatytułowana po prostu "Kuba", to nie tylko kronika sportowych osiągnięć, ale przede wszystkim szczery i poruszający portret człowieka, który mimo przeciwności losu nigdy się nie poddał.

Kuba Błaszczykowski jakiego nie znacie: film o legendzie polskiej piłki

W dniu rozpoczęcia Euro 2024 warto przypomnieć o filmie dokumentalnym "Kuba". Produkcja ta, dostępna na platformie Amazon Prime Video, stanowi hołd dla kariery i życia Jakuba Błaszczykowskiego, jednego z najbardziej zasłużonych polskich piłkarzy.

Film "Kuba", zrealizowany przy współpracy Papaya Films, twórców dokumentu "Lewandowski. Nieznany", to nie tylko kronika sportowych osiągnięć Błaszczykowskiego w barwach Wisły Kraków, Borussi Dortmund czy reprezentacji Polski. To również portret człowieka, który nie boi się mówić o swoich słabościach i upadkach.

"W moim życiu wiele razy się potykałem i się tego nie wstydzę. Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że moja historia stanie się inspiracją dla młodego pokolenia. Bo po każdej porażce można się podnieść" - wyznaje 38-letni piłkarz.

W filmie usłyszymy nie tylko samego Błaszczykowskiego, ale także jego bliskich oraz plejadę gwiazd futbolu, które miały okazję współpracować z "Kubą". Wśród nich znaleźli się trenerzy Jürgen Klopp, Adam Nawałka i Jerzy Brzęczek, a także piłkarze Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek, Ilkay Gündogan, Mats Hummels i Marco Reus.

"W dzieciństwie cały czas myślałem o piłce. Nic się nie liczyło. I tak się stało, że to jest całe moje życie" - mówi Błaszczykowski w zwiastunie filmu. "Zawsze stawałem za drużyną. Nawet kosztem tego, że straciłem swój własny wizerunek. Nie miało to dla mnie znaczenia" - dodaje.

Film "Kuba" to obowiązkowa pozycja nie tylko dla fanów piłki nożnej, ale dla każdego, kto szuka inspiracji i dowodu na to, że dzięki ciężkiej pracy i determinacji można osiągnąć sukces.

Reżyser filmu dokumentalnego zdradza kulisy współpracy z piłkarzem

Film dokumentalny "Kuba", który miał premierę 23 lutego, wciąż rozpala emocje. Reżyser Jan Dybus opowiedział o kulisach powstawania tego wyjątkowego portretu piłkarza.

"Kuba wpuścił naszą ekipę do swojego życia, bez cenzury, za co jestem mu ogromnie wdzięczny" - wyznaje Dybus. "Dzięki temu udało się nam uchwycić jego mocny charakter, upór w dążeniu do celu i bezkompromisową osobowość."

Reżyser nie kryje, że Błaszczykowski okazał się wymarzonym bohaterem filmu. "Trudno mi sobie wyobrazić lepszego filmowego bohatera - człowieka pełnego emocji, zabawnego, ale też takiego, który nie wstydzi się swoich potknięć" - podkreśla.

Dybus wierzy, że historia Błaszczykowskiego przemówi nie tylko do fanów futbolu. "Historia Kuby jest uniwersalna i wierzę, że poruszy nie tylko fanów interesujących się na co dzień piłką nożną" - dodaje.

Warto przypomnieć, że wcześniej najbardziej osobistym wyznaniem Błaszczykowskiego była jego biografia "Kuba" z 2015 roku, napisana wspólnie z Małgorzatą Domagalik. W książce tej piłkarz po raz pierwszy opowiedział o tragicznej śmierci matki, która miała miejsce, gdy miał zaledwie 11 lat.

Gdzie obejrzeć film "Kuba"? Dokument o Błaszczykowskim dostępny online

Film dokumentalny "Kuba" można obejrzeć na platformie Amazon Prime Video. Produkcja ta jest dostępna dla wszystkich subskrybentów serwisu. Aby zobaczyć film, wystarczy posiadać aktywne konto na platformie.

