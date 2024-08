"Dzień świra" to gorzka komedia, która opowiada o losach Adasia Miauczyńskiego, granej przez Marka Kondrata. Bohater to człowiek uwikłany w natręctwa codziennego życia, dla którego każda kolejna chwila stanowi prawdziwe wyzwanie. Adaś jest numeromanem i ablutomanem, czyli osobą obsesyjnie dbającą o liczby i czystość, co utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Choć marzy o wielkiej miłości, jego lęki i nieakceptacja samego siebie sprawiają, że unika głębszych relacji. Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednej doby, w której Adaś staje w obliczu wszelkich możliwych uciążliwości życia codziennego, które potęgują jego frustrację i agresję.

"Dzień świra" - obsada filmu

W filmie "Dzień świra" występuje znakomita obsada, która doskonale oddaje duszną atmosferę życia głównego bohatera. Marek Kondrat wciela się w rolę Adasia Miauczyńskiego, niosąc ciężar postaci, której wewnętrzne rozterki i obsesje napędzają całą fabułę. W rolę matki Adasia wciela się Janina Traczykówna, która subtelnie portretuje postać pełną troski, choć nie zawsze rozumiejącą problemy syna. Andrzej Grabowski występuje jako Rączka, sąsiad Adasia, a Aleksander Bednarz i Tomasz Sapryk wcielają się w inne ważne postacie z otoczenia głównego bohatera, budując pełną napięcia i niepokoju atmosferę filmu.

Gdzie obejrzeć "Dzień świra" online?

"Dzień świra" to film, który wzbudza niezmienne zainteresowanie widzów, dlatego dostępny jest na kilku popularnych platformach streamingowych. Można go obejrzeć w ramach abonamentu na Prime Video oraz Canal+ Online.

