Kinowe widowisko przyciągnie miliony. Zwiastun wbija w fotel

"Tron: Ares": kolejna część kultowej serii

"Tron" z 1982 roku opowiada historię twórcy gier komputerowych, który zostaje wciągnięty do wirtualnego świata, gdzie musi walczyć o przetrwanie. Rewolucyjna pod względem efektów specjalnych produkcja zyskała sławę dopiero po latach od premiery i dziś cieszy się statusem kultowej. W 2010 roku powstał sequel zatytułowany "Tron: Dziedzictwo" - w którym do swoich ról z oryginału powrócili Jeff Bridges oraz Bruce Boxleitner. Ten pierwszy wcielał się Kevina Flynna, twórcę gier komputerowych, który zostaje wciągnięty do systemu swojego dawnego pracodawcy. Jego kompanem był program ochronny - Tron (w tej roli wspomniany wyżej Boxleitner, znany z kultowego serialu "Babylon 5").

"Tron: Ares": kiedy o gdzie oglądać?

Główną rolę w trzeciej części cyklu zagra Jared Leto. Aktor wcieli się w tytułowego Aresa - czyli cyfrową postać, która przeniknie do świata rzeczywistego. W obsadzie filmu znaleźli się także Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, czy Gillian Anderson. Premierę "Tron: Ares" zaplanowano na 10 października 2025 rok.

"Tron: Ares": zwiastun wgniata w fotel

Disney udostępnił właśnie pierwszy, widowiskowy zwiastun produkcji. Sądząc po krótkim materiale filmowym widzowie mogą oczekiwać niezwykłych scen, wartkiej akcji i niesamowitych efektów specjalnych. Trailer możecie zobaczyć w sieci.

