Od czasu swojej premiery w kinach w lipcu tego roku, film "Deadpool & Wolverine" zdążył na dobre zadomowić się w świadomości widzów i zdominować światową popkulturę. Dzięki przyciągającemu duetowi bohaterów oraz świeżemu spojrzeniu na świat MCU, produkcja stała się jednym z najbardziej dochodowych tytułów roku, osiągając imponujące 1,3 miliarda dolarów przychodu. To nie tylko hit tego sezonu - film przebił również rekordy dochodów dla produkcji z kategorią wiekową R, pozostawiając w tyle nawet "Pasję" Mela Gibsona, która była dotychczasowym liderem.

Reklama

"Deadpool & Wolverine" - kiedy trafi na Disney+?

Sukcesy kinowe nie pozostają bez wpływu na plany dystrybucyjne. Choć produkcja Marvela wciąż przynosi zyski z biletów, już wiadomo, że trafi na platformę Disney+. Początkowo spodziewano się, że film zadebiutuje tam pod koniec października, zgodnie ze standardowym trzy- lub czteromiesięcznym "okienkiem" dla tytułów MCU. Disney jednak zdecydował się na nieco późniejszy termin - 12 listopada.

Gdzie obejrzeć "Deadpool & Wolverine" już teraz?

Dla tych, którzy nie chcą czekać na premierę na Disney+, istnieje możliwość obejrzenia filmu już teraz dzięki platformom VOD. "Deadpool & Wolverine" jest dostępny do wypożyczenia lub zakupu na różnych serwisach, co pozwala na szybki dostęp do tej hitowej produkcji. Opcja ta jest jednak płatna, a cena za dostęp zaczyna się od 49,99 zł, w zależności od platformy. Film można kupić między innymi na Prime Video, Apple TV, Rakuten TV oraz Megogo.

Zdjęcie Ryan Reynolds i Hugh Jackman w scenie z filmu "Deadpool & Wolverine" / materiały prasowe

Dlaczego "Deadpool & Wolverine" to ewenement?

Co sprawia, że "Deadpool & Wolverine" przyciąga miliony? Sukces produkcji to nie tylko efekt popularności samych postaci, ale również unikalnego podejścia twórców do fabuły i stylu. Film balansuje między humorem a akcją, oferując widzom nieoczekiwane zwroty akcji i specyficzne, nieszablonowe podejście do bohaterów Marvela. W rezultacie, "Deadpool & Wolverine" to nie tylko film, ale prawdziwe popkulturowe zjawisko, które przyciąga zarówno wiernych fanów, jak i nowych widzów szukających świeżego podejścia do kina superbohaterskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joanna Osyda o finale programu "TTBZ". "Jest trochę melancholii i radości" INTERIA.PL

Zobacz też:

Sukces goni sukces. Są najbardziej dochodowym filmowym małżeństwem świata?

"Deadpool & Wolverine": Najbardziej kasowy taki film w historii

To nie koniec ich wspólnej przygody. Mają pomysł na kolejny projekt