"Dobrzy nieznajomi" – O czym jest film?

"Dobrzy nieznajomi" to intrygujący dramat, który przenosi nas do opustoszałego londyńskiego bloku, gdzie mieszka Adam, scenarzysta poszukujący inspiracji. Jego monotonne życie zmienia się diametralnie po spotkaniu z tajemniczym sąsiadem, Harrym. Relacja, która się między nimi rozwija, otwiera przed Adamem drzwi do jego bolesnej przeszłości. W miarę jak wspomnienia z dzieciństwa zaczynają go przytłaczać, Adam postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Tam odkrywa, że jego rodzice, którzy zginęli trzydzieści lat temu, są nadal żywi. Film łączy elementy tajemnicy i psychologicznego dramatu, eksplorując tematykę pamięci, straty i możliwości drugiej szansy.

Obsada filmu "Dobrzy nieznajomi"

W filmie "Dobrzy nieznajomi" główne role zagrali Andrew Scott i Paul Mescal. Andrew Scott wciela się w postać Adama, scenarzysty, który zmaga się z duchami przeszłości. Scott, znany z roli w serialu "Fleabag", ponownie udowadnia swoją wszechstronność aktorską, zdobywając uznanie krytyków i nagrodę NSFC dla najlepszego aktora.

Paul Mescal, który zyskał popularność dzięki "Normal People", gra Harry'ego - tajemniczego sąsiada, którego pojawienie się wywraca życie Adama do góry nogami. Jego rola została doceniona przez krytyków, a sam Mescal zdobył kilka nagród, w tym BIFA i IFTA za najlepszy drugoplanowy występ aktorski. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Andrew Haigh, który otrzymał liczne nagrody za swoje osiągnięcia, w tym BIFA za najlepszy scenariusz i reżyserię.

Gdzie obejrzeć film "Dobrzy nieznajomi" online?

Film "Dobrzy nieznajomi" można obejrzeć online na kilku platformach streamingowych. Jest dostępny na Disney+, gdzie można go oglądać w ramach abonamentu. Alternatywnie, film można znaleźć również na Canal+ Premiera.

Jeśli wolisz wypożyczenie lub zakup, film jest dostępny na takich platformach jak Megogo, Apple TV, Prime Video, Rakuten TV, Player oraz Play Now. Dzięki szerokiemu wyborowi serwisów, każdy może znaleźć dogodną dla siebie opcję, aby zanurzyć się w tej pełnej tajemnic i emocji historii.

