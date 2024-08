Aktorka i producentka w jednym! Młoda gwiazda ekranizuje własną książkę

Millie Bobby Brown, znana z roli Jedenastki w "Stranger Things", pracuje nad ekranizacją swojej debiutanckiej powieści "Dziewiętnaście kroków". Informację jako pierwszy podał serwis Deadline. Brown zamierza zarówno wyprodukować film pod szyldem PCMA, jak i wcielić się w główną bohaterkę. Za adaptację powieści na scenariusz odpowiadać będzie Anthony McCarten, autor scenariusza do "Teorii wszystkiego". Produkcją zajmą się również Jonathan Eirich z Rideback oraz Nick Reynolds jako producent wykonawczy.

Millie Bobby Brown ekranizuje własną książkę dla Netflixa!

"Dziewiętnaście kroków" to powieść, która zyskała popularność jako bestseller New York Times i Sunday Times. Książka, opublikowana we wrześniu 2023 roku przez William Morrow, opiera się na doświadczeniach babci Brown z czasów II wojny światowej. Główna bohaterka, 18-letnia Nellie Morris, mieszka w dzielnicy Bethnal Green w Londynie, gdzie zmaga się z wyzwaniami życia w czasie wojny - od bombardowań po trudności codziennego życia. Centralnym elementem fabuły jest tragiczne wydarzenie w metrze Bethnal Green, gdzie zginęły 173 osoby podczas nalotu.

Brown, która współpracowała przy pisaniu powieści z Kathleen McGurl, zyskała rozgłos dzięki roli w "Stranger Things". Od tego czasu aktorka związała się z Netflixem, występując w filmach takich jak "Enola Holmes" oraz "Damsel". W przypadku adaptacji "Enoli Holmes" Brown odegrała kluczową rolę, zabezpieczając prawa do powieści Nancy Springer dla swojej firmy produkcyjnej, PCMA Productions.

Pozycja Millie Bobby Brown w świecie Netflixa jest ugruntowana, a jej filmy i seriale cieszą się ogromną popularnością. "Stranger Things", w którym wciela się w postać Jedenastki, zdobyło miliony fanów na całym świecie, a kolejne sezony biją rekordy oglądalności. Serial zakończy się piątym sezonem w 2025 roku, który z pewnością również okaże się wielkim sukcesem.

