Netflix to nie tylko popularne seriale i filmy z pierwszych stron gazet. Wśród tysięcy tytułów kryją się mniej znane, ale równie fascynujące produkcje. Oto lista ukrytych perełek na Netfliksie, które warto odkryć, jeśli szukasz czegoś innego niż hity mainstreamu.

"I Don’t Feel at Home in This World Anymore" - mieszanka komedii i thrillera

Jeśli szukasz filmu, który łączy w sobie lekki humor z napięciem, ten tytuł będzie strzałem w dziesiątkę. Ruth, grana przez Melanie Lynskey, zmęczona monotonią życia, postanawia odnaleźć włamywaczy, którzy splądrowali jej dom. W towarzystwie ekscentrycznego sąsiada Tony’ego (Elijah Wood) wplątuje się w intrygę pełną niebezpieczeństw. Produkcja zachwyca niebanalnym scenariuszem i ciekawymi bohaterami.

Zdjęcie Kadr ze zwiastuna filmu "I Don’t Feel at Home in This World Anymore" / YouTube.com / materiały dystrybutora

"Zodiak" - kryminał, który trzyma w napięciu

"Zodiak" to jedna z najlepszych produkcji Davida Finchera, która wciąż zasługuje na uwagę widzów. Historia opowiada o grupie reporterów próbujących rozwikłać zagadkę seryjnego mordercy terroryzującego San Francisco. Dbałość o detale, klimat lat 70. i znakomite aktorstwo sprawiają, że ten kryminał wciąga od pierwszych minut i pozostawia z pytaniem: czy Zodiak naprawdę został schwytany?

"Lektor" - melodramat z głębokim przesłaniem

Ten wzruszający film z Kate Winslet i Ralphem Fiennesem w rolach głównych to opowieść o miłości, tajemnicach i moralnych dylematach. Berlin, lata 50. Młody Michael zakochuje się w starszej od siebie Hannie. Po latach odkrywa, że kobieta była uwikłana w nazistowską przeszłość. "Lektor" to idealna propozycja dla widzów, którzy cenią kino pełne emocji i refleksji.

Zdjęcie Kate Winslet w filmie "Lektor" / Everett Collection / East News

"Wybawienie" - klasyk, który wciąż zachwyca

"Wybawienie" Johna Boormana to jeden z tych filmów, które mimo upływu lat nie tracą swojej mocy. Historia czterech przyjaciół wybierających się na spływ kajakowy zamienia się w brutalną walkę o przetrwanie. Ten klasyk z lat 70. jest pełen napięcia i emocji, a legendarna scena z gitarą i banjo do dziś budzi zachwyt. To obowiązkowy punkt programu dla fanów kina akcji i dramatów.

"Kierowca" - dynamiczna akcja w najlepszym wydaniu

Netflix nie zawsze trafia z filmami, ale "Kierowca" to prawdziwa perełka. Frank Grillo wciela się w rolę kierowcy, który zostaje wciągnięty w spiralę kłopotów podczas jednego wieczoru. Film Jeremy’ego Rusha zachwyca prostotą fabuły, doskonałą realizacją i trzymającym w napięciu klimatem. Dla miłośników kina akcji - pozycja obowiązkowa.

"Sr." - dokument pełen emocji

Robert Downey Jr. w filmie "Sr." składa hołd swojemu ojcu, Robertowi Downeyowi Sr., który był pionierem niezależnego kina. Ta produkcja dokumentalna to nie tylko osobista historia, ale również spojrzenie na rozwój amerykańskiego kina niezależnego. Idealna propozycja dla fanów dokumentów i twórczości Downeyów.

"Osobliwość" - tajemnicza opowieść o cudach i wierzeniach

Rok 1862. Pielęgniarka z traumatyczną przeszłością wyjeżdża do irlandzkiej wioski, by zbadać przypadek dziewczynki, która od miesięcy nie je, a mimo to żyje. "Osobliwość" to klimatyczny dramat, który porusza kwestie wiary, nauki i ludzkiej natury. Film zachwyca pięknymi zdjęciami i głębokim przesłaniem.

"The Perfection" - horror, który zaskakuje

Ten mniej znany thriller psychologiczny z Allison Williams i Loganem Browningiem to produkcja, która skutecznie miesza napięcie, grozę i nieoczekiwane zwroty akcji. Opowieść o muzycznym geniuszu i obsesji na punkcie perfekcji trzyma w napięciu do ostatnich minut.

"W świecie widma" - produkcja z niezwykłą wizją

"W świecie widma" (ang. "The Ghost Story") to opowieść o duchu powracającym do miejsca, gdzie kiedyś żył. Film wyróżnia się minimalistycznym podejściem do fabuły i głębokim przesłaniem. Dla miłośników bardziej artystycznego kina - prawdziwa perełka.

"Dziwak" - thriller z dreszczykiem i humorem

Film "Dziwak" to dowód na to, że małe produkcje potrafią dostarczyć dużych emocji. Historia zaczyna się od niewinnego ogłoszenia - mężczyzna poszukuje dokumentalisty, który opowie o jego życiu. Jednak Josef, główny bohater grany przez Marka Duplasa, szybko okazuje się bardziej skomplikowaną postacią, niż można się spodziewać. Thriller z elementami horroru zaskakuje nieoczywistym klimatem i czarnym humorem. Idealna propozycja dla fanów nietuzinkowych historii.

Zdjęcie Kadr ze zwiastuna filmu "Dziwak" / YouTube.com / materiały dystrybutora

Szukasz inspiracji na wieczór? Te ukryte perełki na Netflixie to dowód na to, że platforma kryje w sobie wiele wyjątkowych historii, które warto odkryć. Czas włączyć telewizor i dać się porwać nietuzinkowym opowieściom.

