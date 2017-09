Weekend w kinie: W tarapatach

Sześć filmów: w tym "The Square" - tegoroczny zdobywca Złotej Palmy w Cannes, thriller akcji "American Assassin", kostiumowy "Powiernik królowej" - opisujący najbardziej niezwykłą przyjaźń w historii, a także "Tarapaty", czyli polskie kino młodzieżowe w starym stylu, wchodzi w piątek, 15 września, na ekrany polskich kin.

Zdjęcie Film Stephena Frearsa pokazuje nieznany dotąd epizod z życia brytyjskiej królowej Wiktorii /materiały dystrybutora

W "Powierniku królowej" laureatka Oscara Judi Dench ("Zakochany Szekspir") ponownie łączy siły z nominowanym do Nagrody Akademii Stephenem Frearsem ("Królowa") i wraca do postaci królowej Wiktorii ("Jej wysokość Pani Brown"). Film opowiada niezwykłą historię nieprawdopodobnej i niecodziennej przyjaźni między królową Wiktorią i młodym urzędnikiem Abdulem Karimem (Ali Fazal), który stał się dla królowej duchowym przewodnikiem i oddanym przyjacielem. W 1887 roku Abdul przybył z dalekich Indii do Wielkiej Brytanii, by - w roku złotego jubileuszu królowej - obdarować ją cennym medalem, będącym wyrazem uznania i wdzięczności. Niespodziewanie zyskał wielką sympatię wiekowej Wiktorii. Ta niezwykła przyjaźń stała się przyczyną wielu kłopotów - wystawiła na szwank relacje władczyni z rodziną i sądem.