Weekend w kinie: Samo szczęście

Pięć filmów wchodzi w piątek, 23 grudnia, na ekrany rodzimych kin. W Boże Narodzenie swoje premiery mają trzy kolejne obrazy. Wśród dzieł, które będzie można zobaczyć w czasie świąt są m.in.: superprodukcja science-fiction "Pasażerowie", dramat fantasy "Siedem minut po północy" oraz polskie "Szczęście świata".

Zdjęcie W "Szczęściu świata" Karolina Gruszka zachwyca nie tylko pięknym ciałem /materiały prasowe

Nowy film Michała Rosy ("Co słonko widziało", "Cisza", "Rysa") "Szczęście świata" to pełna magii, humoru i wzruszeń historia mieszkańców niezwykłej kamienicy na Śląsku. Warszawski dziennikarz i bon vivant Sobański (Tomasz Borkowski) opuszcza stolicę, by odszukać i przeprowadzić wywiad z autorem bestsellerowych przewodników, bijących rekordy sprzedaży. Choć sam pisarz skrzętnie ukrywa tożsamość, nieliczne tropy prowadzą do kamienicy na Śląsku, miejsca pełnego ludzi oryginalnych i wyjątkowych. Wśród nich są piękna Róża (uwodząca seksapilem Karolina Gruszka) - obiekt męskich westchnień i damskiej zazdrości oraz ulegający jej urokom mężczyźni - ekscentryczny pasjonat botaniki Tomasz (Krzysztof Stroiński), "przyjaciel domu" Jan (Przemysław Bluszcz), matematyczny geniusz na posadzie windziarza - Rufin (Dariusz Chojnacki), a także próbujący wyrwać się spod wpływów zaborczej matki (Agata Kulesza) nastolatek Harald. Chwile spędzone przez nich z piękną sąsiadką kuszą lekkością i swobodą, objawiając świat, do którego nie mieli dotąd dostępu.