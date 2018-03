"Tam, gdzie mieszka Bóg": Pierwszy w historii film z udziałem papieża

Jesteście najcenniejszym skarbem, o który musimy się zatroszczyć” – to przesłanie papieża Franciszka dla najmłodszych. Z myślą o nich powstał film przygodowy, w którym wystąpił papież.

Papież Franciszek w filmie "Tam, gdzie mieszka Bóg" /materiały dystrybutora

"Tam, gdzie mieszka Bóg" to pierwszy w historii film z udziałem papieża. To oparta na historiach z Biblii, dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze. Podnosząca na duchu, zachęcająca widzów w każdym wieku do poszukiwania Boga w otaczającym świecie i przepięknie sfilmowana w malowniczych plenerach Patagonii. "Nasz film wyrósł z pragnienia papieża Franciszka, aby przez film przekazać dzieciom wiadomość od Jezusa" - mówi współreżyserka Graciela Rodriguez Gilio.

Mały Andrew ucieka z domu, by odszukać położone w górach sanktuarium Jezusa. W ślad za chłopcem wyrusza czwórka jego oddanych, szkolnych przyjaciół. Razem przeżyją wiele niezapomnianych przygód na leśnym szlaku. A przede wszystkim zrozumieją, że z Bożą pomocą są w stanie stawić czoła największym przeciwnościom.

"Papież Franciszek zawsze powtarza, że musi dotrzeć ze swoim przesłaniem do wszystkich. Doskonale zdaje sobie sprawę, że dzieci uwielbiają oglądać filmy. Jest bardzo nowoczesną osobą" - dodaje producent, Andrea Iervolino. "Możliwość sfilmowania papieża była przejmującym doświadczeniem. To wspaniały człowiek, który pomógł nam, by w ten sposób pomóc światu. Rocznie produkujemy nawet do dziesięciu filmów z wielkimi gwiazdami... Ale to nie jest tylko film. To coś naprawdę szczególnego" - podsumowuje.

Przed projekcją "Tam, gdzie mieszka Bóg" papież Franciszek napisał list, który wyjaśnia ogromne znaczenie tego projektu. Pisze w nim: "Dziękuję za waszą odwagę. Jestem przekonany, że film ten będzie małym ziarenkiem, ale podobnie jak ziarno gorczycy, o którym mówi Ewangelia, będzie ono wzrastać".

Uroczysta premiera odbyła się w Watykanie na prośbę samego papieża, który wierzy, że kino może być znakomitym medium do rozprzestrzeniania katolickich wartości wśród wszystkich, a przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży.

Na ekrany polskich kin film trafi 20 kwietnia. w obrazie, obok gościnnego udziału papieża Franciszka, zobaczymy także: Cory'ego Grutera-Andrew ("Okja", "Legends of Tomorrow", "Fargo"), Kyle'a Breitkopfa ("Cudowny chlopak", "Rafcio Śrubka", "The Whispers"), Emmę Duke ("Lalaloopsy", "Dear Santa") oraz Aidena Cumminga-Teichera ("The Chorus").