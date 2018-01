Franciszek Pieczka z Nagrodą Specjalną MKiDN

"Z okazji jubileuszu 90. urodzin, proszę przyjąć życzenia zdrowia, niezmiennej pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności" - napisał minister kultury Piotr Gliński w liście do Franciszka Pieczki. "Stworzył pan kreacje, które na stałe zapisały się w wyobraźni milionów widzów" - dodał.

Franciszek Pieczka /Bartosz Krupa / East News

Odtwórca ról w filmach "Żywot Mateusza", "Austeria" i serialu "Czterej pancerni i pies" kończy w czwartek 90 lat. Jak poinformowało MKiDN, minister kultury "w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury polskiej" przyznał artyście Nagrodę Specjalną.

"Z okazji pięknego jubileuszu dziewięćdziesiątych urodzin, proszę przyjąć życzenia zdrowia, niezmiennej pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Ponad sześćdziesiąt lat pracy artystycznej przyniosło Panu zasłużony podziw i popularność wśród widzów, uznanie ze strony krytyki, a także wiele nagród i odznaczeń" - napisał Gliński.

"Arcybogaty wachlarz ról stworzył Pan na deskach teatralnych Jeleniej Góry, Krakowa i Warszawy. Na lata Pańską macierzystą sceną stał się Teatr Powszechny, do którego przybył Pan wraz z Zygmuntem Huebnerem. Jednocześnie pracował Pan w filmie i telewizji, tworząc kreacje, które na stałe zapisały się w wyobraźni milionów widzów" - podkreślił szef MKiDN w liście do Pieczki.

Minister kultury ocenił, że role z serialu "Czterej pancerni i pies", obrazów Witolda Leszczyńskiego i Jana Jakuba Kolskiego, czy ekranizacji "Quo vadis?" w "mistrzowski sposób połączyły powagę i mądrość z niepowtarzalnym ciepłem oraz poczuciem humoru".

"Wraz z urodzinowymi powinszowaniami proszę przyjąć również podziękowanie za lata intensywnej pracy artystycznej oraz nieoceniony wkład w rozwój kultury polskiej. Jestem przekonany, że Pana dokonania będą wzorem i inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów" - zaznaczył Gliński.

Pieczka urodził się 18 stycznia 1928 r. w Godowie. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Po debiucie w Teatrze Nowej Warszawy pracował w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze. Następnie przeniósł się do prowadzonego przez Krystynę Skuszankę i Jerzego Krasowskiego Teatru Ludowego w Nowej Hucie, gdzie występował w latach 1955-1964.

Równocześnie z debiutem scenicznym rozpoczął pracę w filmie. Po raz pierwszy pojawił się na ekranie w niewielkiej roli w "Pokoleniu" Andrzeja Wajdy (1954). Ogromną popularność przyniosła mu rola Gustlika Jelenia w serialu "Czterej pancerni i pies" (1966-1970), zaś uznanie krytyki tytułowa rola w "Żywocie Mateusza" Witolda Leszczyńskiego (1967).

W latach 1964-1969 artysta pracował w Starym Teatrze w Krakowie, a w latach 1969-1974 należał do zespołu warszawskiego Teatru Dramatycznego. Na scenie krakowskiej grał w inscenizacjach Zygmunta Huebnera i Jerzego Jarockiego. Wystąpił także w tytułowej roli w "Woyzecku" (1966) w dramacie Georga Buechnera w reżyserii Konrada Swinarskiego.

W latach 70. Franciszek Pieczka występował w najważniejszych przedsięwzięciach kinematografii polskiej: "Perle w koronie" Kazimierza Kutza (1971), "Weselu" (1972) i "Ziemi obiecanej" (1974) Andrzeja Wajdy oraz "Potopie" Jerzego Hoffmana (1974). Był także zapraszany do pracy w kinematografii niemieckiej.

Od 1976 r. związał się na stałe z Teatrem Powszechnym w Warszawie, do którego zaprosił go Zygmunt Huebner. Na scenie tej wystąpił m.in. w słynnym "Locie nad kukułczym gniazdem" wg Kena Keseya (1977) oraz "Z życia glist" Per Olova Enquista (1984) - oba spektakle w reżyserii Huebnera. W Teatrze Powszechnym pracował do 2015 r., a jego ostatnimi rolami były Al w "Słonecznych chłopcach" Neila Simona w reżyserii Macieja Wojtyszki (2008) oraz prof. Walldorff w "Wariacie i zakonnicy" Witkacego w reżyserii Igora Gorzkowskiego (2013).



W latach 90. szczególne znaczenie miała współpraca Pieczki z Janem Jakubem Kolskim, u którego wystąpił w "Jańciu Wodniku" (1993), "Szabli od komendanta" (1995), "Grającym z talerza" (1995) i "Historii kina w Popielawach" (1998), a także w "Jasminum" z 2008 r.



W ostatnich latach aktor występował w serialu Ranczo. Na początku 2018 r. zaplanowana jest premiera najnowszego filmu z jego udziałem - "Syna Królowej Śniegu" w reżyserii Roberta Wichrowskiego. Pieczka jest kawalerem najwyższego odznaczenia polskiego - Orderu Orła Białego, który wręczył mu prezydent Andrzej Duda 11 listopada 2017 r. W 2008 r. aktor otrzymał przyznawany przez Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".