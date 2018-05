Eva Green: Warta grzechu

Wiele osób zna ją przede wszystkim dlatego, że była "dziewczyną Bonda" w "Casino Royale". Ale Eva Green, która zadebiutowała u Bernardo Bertolucciego i pracowała z tak uznanymi na świecie reżyserami, jak Ridley Scott i Tim Burton, to nie tylko piękna twarz i doskonałe kształty! Kształty, podkreślmy, których nie boi się prezentować, gdy wymaga tego rola. Czy zaprezentuje je także w nowym filmie Romana Polańskiego?

Eva Green ma idealne ciało i nie boi się rozebrać przed kamerą /Collection Christophel / East News

Eva Green urodziła się 6 lipca 1980 roku w Paryżu. Jest córką francuskiej aktorki i szwedzkiego dentysty. Po ukończeniu studium aktorskiego w Londynie, spróbowała swych sił na deskach francuskich teatrów.



Po raz pierwszy na dużym ekranie pojawiła się w kontrowersyjnych "Marzycielach" (2003) Bernardo Bertolucciego. Jak to zazwyczaj u tego włoskiego reżysera rola była mocno rozbierana, dzięki czemu kinomani mogli dosyć dokładnie poznać anatomię jej ciała. Wespół z kolegami z planu - Michaelem Pittem i Louisem Garrelem.



Następnie zagrała w dwóch kostiumowych produkcjach. Wcieliła się w Clarissę de Dreux-Soubise w przygodowym filmie "Arsene Lupin" (2004), u boku wcielającego się w tytułową kreację Romaina Durisa, i Sybillę w megaprodukcji Ridleya Scotta "Królestwo niebieskie" (2005).

Sławę przyniosła jej jednak dopiero kreacja Vesper Lynd w "Casino Royale" (2006) Martina Campbella, gdzie uwodziła granego przez Daniela Craiga Jamesa Bonda. Z tym samym aktorem spotkała się na planie przygodowego fantasy "Złoty kompas" (2007). Gwiazdami produkcji fantasy Chrisa Weitza byli również: Nicole Kidman, Sam Elliott i Dakota Blue Richards. Niejako w nagrodę za dotychczasowe sukcesy Green otrzymała w 2007 roku nagrodę BAFTA "Rising Star" - dla największej aktorskiej nadziei kina.



Następnie oglądaliśmy ją w nieco mniej udanych produkcjach: kryminale fantasy "Franklyn" (2008) Geralda McMorrowa, czerpiącym z tradycji kina noir, thrillerze "Pęknięcia" (2009), opowieści o grupie przyjaciółek ze szkoły z internatem, która trenuje skoki do wody pod okiem charyzmatycznej nauczycielki, oraz w kameralnym dramacie "Łono" (2011), gdzie zagrała kobietę, która traci ukochanego.

Ponownie zrobiło się o niej głośni przy okazji futurystycznego melodramatu Davida Mackenziego "Ostatnia miłość na Ziemi" (2011), w którym w wyniku tajemniczej epidemii ludzkość zaczyna tracić po kolei wszystkie zmysły. Stworzyła ekranową parę z Ewanem McGregorem. Z kolei rok później zagrała Angelique Bouchard w "Mrocznych cieniach" (2012) Tima Burtona, a jej bohaterka zamieniła w wampira samego Johnny'ego Deppa.

2014 był dla Evy Green rokiem ról w sequelach ekranizacji popularnych komiksów. W marcu na ekranach kin oglądaliśmy ją w superprodukcji "300: Początek imperium" Noama Murro - kontynuacji hitu z 2006 roku - gdzie wcielała się w żądną władzy Artemizję, a we wrześniu w drugiej części słynnego "Sin City". W obrazie o podtytule "Damulka warta grzechu" wcieliła się oczywiście w tytułową bohaterkę, seksowną Avę Lord. - Ona jest jednocześnie dystyngowana i zblazowana. Wykorzystuje wszystkich do osobistych celów. Zwłaszcza mężczyzn...To bardzo ciekawa postać - mówiła o swojej postaci.



W 2014 roku miał także premierę kolejny jej film, western "Salvation". To historia amerykańskiego osadnika, który postanawia zemścić się na zabójcy swojej rodziny. Green partneruje w nim na ekranie Mads Mikkelsen z którym spotkała się już podczas prac nad "Casino Royale".



W tamtym czasie aktorka zdecydowała się też po raz pierwszy w karierze zagrać główną rolę w serialu. W dramacie z elementami horroru "Dom grozy" (w oryginale "Penny Dreadful"), rozgrywającym się w wiktoriańskim Londynie, wcieliła się w tytułową postać. Produkcja kręcona była do 2016 roku, doczekała się 27 odcinków, które złożyły się na trzy serie. Green była za nią nominowana do Złotego Globu.

Po zakończeniu przygody z serialem HBO Green ponownie podjęła współpracę z Timem Burtonem. Wcieliła się w tytułową bohaterkę w "Osobliwym domu pani Peregrine", ekranizacji pierwszej z cyklu bestsellerowych powieści Ransoma Riggsa. Na przyszły rok zapowiadana jest premiera kolejnego ich wspólnego projektu, aktorskiej wersji popularnej animacji Disneya "Dumbo".

Tymczasem już w najbliższy piątek, 11 maja, do polskich kin wejdzie najnowszy film Romana Polańskiego "Prawdziwa historia", w którym Green zagrała u boku żony reżysera, Emmanuelle Seigner. To historia przyjaźni dwóch kobiet, która przeradza się w toksyczną relację. "Myślałem o niej od samego początku. Jej Elle jest nierealna. Eva ma to w sobie. Jest bardzo piękna, ale to nie wszystko. Potrafi - jeśli chce - wydać się niebezpieczna, nieprzystępna, niegodziwa" - mówił Polański na łamach magazynu "Harper's Bazaar", dlaczego zdecydował się obsadzić Green.