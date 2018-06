"Dywizjon 303": Jest pierwszy zwiastun!

31 sierpnia na ekrany polskich kin trafi historyczna superprodukcja "Dywizjon 303". Producent obrazu udostępnił pierwszy zwiastun filmu. "Panowie, prujemy Szwabów tak, żeby się wszystkim Angolom gęby ze zdziwienia pootwierały" - mobilizuje swych podopiecznych grany przez Piotra Adamczyka Witold Urbanowicz.

"Dywizjon 303" trafi na ekrany kin 31 sierpnia /Piotr Fotek /materiały dystrybutora

Film "Dywizjon 303" to prawdziwa historia polskich asów przestworzy, inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym samym tytule. Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą elitarną jednostkę - Dywizjon 303, który nie ma sobie równych.

Po brawurowym, lecz twardym lądowaniu pilot Jan "Donald" Zumbach (Maciej Zakościelny) powraca do zdrowia w sanatorium. W tych okolicznościach zastaje go wybuch II wojny światowej, zmuszając lotnika do ewakuacji z kraju. Podobny los czeka bohaterskiego instruktora pilotażu Witolda Urbanowicza (Piotr Adamczyk). Obaj przedostają się do Wielkiej Brytanii, by w eskadrach RAF-u kontynuować walkę z okupantem. Ich męstwo i podniebne wyczyny szybko zwracają uwagę dowódców i przyczyniają się do utworzenia Dywizjonu 303 - elitarnej jednostki myśliwskiej, złożonej głównie z Polaków.



W jej skład, oprócz Zumbacha i Urbanowicza, wchodzi grupa asów przestworzy, takich jak: Zdzisław Krasnodębski (Maciej Marczewski), Witold "Tolo" Łokuciewski (Antoni Królikowski), Ludwik Witold Paszkiewicz (Jan Wieczorkowski), Czech - Josef František (Maciej Cymorek) oraz Mirosław Ferić - pseudonim "Ox" (Krzysztof Kwiatkowski). Kiedy Niemcy rzucają do walki przygniatające siły zbrojne, każdy dzień przynosi pilotom niekończącą się walkę z wrogiem. Lecz również na ziemi czekają ich wielkie emocje - osobiste dramaty, romanse, ale i prawdziwa miłość.



W postać Jana Zumbacha wcielił się Maciej Zakościelny.

"Jan Zumbach był ladies manem, czyli bawidamkiem, a także niezłym łobuzem. To facet który był charakterny, ale reagował dopiero wtedy, kiedy musiał rzeczywiście pokazać swoje łobuzerstwo. Mam nadzieję, że i to uda mi się w tym filmie przemycić choć parę razy" - aktor mówił w rozmowie z PAP Life.



Asa przestworzy Witolda "Tola" Łokuciewskiego, ostatniego dowódcę formacji, który wsławiła się w bitwie o Anglię, zagrał Antoni Królikowski.



"Witold Łokuciewski to facet, który zasługuje na swój własny film. To, co on robił, było nieprawdopodobne. Był ostatnim dowódcą Dywizjonu 303. Jego samolot został uszkodzony nad okupowaną Francją, przez co trafił do niewoli niemieckiej. Wraz z grupą innych więźniów uciekł z obozu Stalag Luft III w Żaganiu. Na podstawie tej historii powstał film 'Wielka ucieczka'. Tutaj skupiamy się na innych wątkach. Nie jest to film koncentrujący się na Łokuciewskim. 'Tolo' jest przyjacielem, kompanem innych bohaterów" - mówi Królikowski.

Główną postać kobiecą w filmie "Dywizjon 303" kreuje Cara Theobold, znana z serialu kostiumowego "Downton Abbey". "Gram Victorię Brown, która należy do WAAF - żeńskiej służbie pomocniczej w siłach powietrznych Wielkiej Brytanii. Jest także aktorką" - zdradza Theobold. Victorię połączy uczucie zz bohaterem Zakościelnego. "Przeczytałam scenariusz i pomyślałam, że historia jest tak wspaniała i jest bardzo ważne, by opowiedzieć o polskim dywizjonie, który dołączył do Królewskich Sił Powietrznych podczas II wojny światowej" - mówi aktorka.

Za ostateczną wersję filmu odpowiada doświadczony amerykański montażysta Peter Devaney Flanagan. Reżyserem jest Denis Delić.

Zanim na ekrany trafi film "Dywizjon 303", polscy widzowie będę mieli okazję zapoznać się z inną produkcją opowiadającą historię polskich lotników - "303. Bitwa o Anglię" w reżyserii Davida Blaira.

W międzynarodowej obsadzie, obok Marcina Dorocińskiego ("Jack Strong", "Pitbull. Ostatni pies") i Filipa Pławiaka ("Listy do M. 3"), wystąpili również: gwiazda kultowego serialu "Gra o tron" - Iwan Rheon oraz syn Mela Gibsona - Milo Gibson (znany m.in. z nagrodzonego dwoma Oscarami obrazu "Przełęcz ocalonych").