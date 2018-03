Danny Boyle reżyserem 25. filmu o Jamesie Bondzie

Danny Boyle ("Trainspotting", "Slumdog. Milioner z ulicy" wyreżyseruje kolejny film o przygodach Jamesa Bonda. Obraz trafi na ekrany kin 8 listopada 2019.

Danny Boyle AFP

O tym, że seria filmów o agencie 007 będzie miała nowego reżysera, było jasne od 2016 roku, kiedy odpowiedzialny za "Skyfall" i "Spectre" Sam Mendes oświadczył, że kończy przygodę z Bondem



Reklama

Na następcę Brytyjczyka fani Bonda typowali przede wszystkim Martina Campbella, reżysera "Golden Eye" i "Casino Royal", jednak 25. film serii wyreżyseruje Danny Boyle. Reżyser oscarowego "Slumdoga. Milionera z ulicy" był brany pod uwagę przez producentów już po oscarowym triumfie w 2009 roku.



Danny powiedział mi, że zawsze był i będzie wielkim miłośnikiem Bonda, ale nie zamierza reżyserować filmu o agencie 007. Choć, jak przyznaje, jest mu bardzo miło, że w ogóle wzięto jego kandydaturę pod uwagę" - rzecznik prasowy reżysera powiedział dziennikarzom w 2009 roku.



Scenariusz nowego Bonda wyjdzie spod pióra wieloletniego współpracownika Boyle'a - Johna Hodge'a, na którego koncie znajdują się scenariusze do m.in. "Płytkiego grobu", "Trainspotting", "Niebiańskiej plaży" i "Transu". Nowy Bond powstanie w oparciu o książkę "Never Dream Of Dying" autorstwa Raymonda Bensona.

W postać agenta 007 wcieli się, po raz ostatni, Daniel Craig.



Zachodnie media donoszą jednak, że aktor ma określone warunki co do tego, która aktorka ma wcielić się w kobietę Bonda.

Craig ma ponoć naciskać na producentów 25. filmu o agencie 007, by w tę postać wcieliła się Monica Bellucci. To byłby drugi raz, gdy włoska aktorka wystąpiłaby razem z Craigiem w serii filmów o Jamesie Bondzie. Wcześniej Belluci wcieliła się w Lucię Sciarrę — kochankę agenta z "Spectre". Kobietą Bonda była wówczas Madeleine Swann (Lea Seydoux).

Jeśli producenci przystaną na warunki aktorka, Monica Belluci zostanie najstarszą kobietą Bonda. W dniu premiery, 8 listopada 2019 roku, będzie miała już 55 lat.