Postać Bastiena Bouillona, który gra Yohana, mówi w pewnym momencie, że wszyscy podejrzani mogli popełnić przestępstwo. To tak, jakby wszyscy to zrobili, ale jednocześnie nikt... Zabójca jest wielokrotny i nieuchwytny, jest jednocześnie wszystkimi i nikim.

- Tak. I nawet on sam się w to włącza. Ważne było dla nas również opowiedzenie trajektorii postaci Yohana. I to nie dlatego, że dochodzenie nie prowadzi do finału. Naprawdę chcieliśmy, aby jego ewolucja była czymś w rodzaju ucieczki i aby zaczął kwestionować pewne rzeczy. W szczególności to myślenie, które inicjuje najlepsza przyjaciółka Klary, wymieniając potencjalnych podejrzanych, z których prawie wszyscy mieli związek z ofiarą, zaczynając sugerować, że Klara nie jest bez winy. Lubiła "przygody" i "złych chłopców". Szybko dochodzimy do wniosku, że gdyby miała bardziej uporządkowane życie, prawdopodobnie nic by jej się nie stało. Co jest całkowicie szalone, ponieważ nigdy nie byłoby tak samo, gdyby to był mężczyzna. A postać Yohana zdaje sobie sprawę, że on sam tak zaczyna myśleć...To morderstwo dokonane przez kogoś z zakrytą twarzą jest w rzeczywistości morderstwem o stu twarzach: morderstwem bez twarzy, a więc posiada wszystkie cechy męskości. Reżyser maluje kalejdoskopowy portret różnych podejrzanych, to znaczy w szczególności albo seryjnego skurwiela, postać marginalną; albo seryjnego zabójcę, brutalnego mężczyznę; albo seryjnego zboczeńca, schizofrenika, wariata.

Prawie zawsze w twoich filmach pojawia się też niepasujący do otoczenia przedmiot lub element. W "Harrym, twoim prawdziwym przyjacielu" jest to jajko, w "Lemingu" - tytułowe ptaki, a w "Nocą 12 października" to kwiat, którego zdjęcie Marceau (Bouli Lanners) wysyła do Yohana.

- To ciekawe, ponieważ tak naprawdę był to szczegół w książce. W przypadku filmu postać Marceau jest zupełnie inna. Wycofuje się ze śledztwa, przytłoczony rodzinnym dramatem i swoimi przekonaniami. Wysyła koledze zdjęcie kwiatu długo po tym, jak nie przekazał mu żadnej wiadomości. W książce to nie goryczka, ale krokus. Ale nie ma prawdziwego wyjaśnienia, pozostaje to bardzo tajemnicze. Podobała mi się ta tajemnica i chciałem, żeby pozostała nienaruszona i niewyjaśniona. Ale ostatnio ktoś mi powiedział, że wybór goryczki jako kwiatu nie był przypadkowy, bo to kwiat, który rośnie w górach. Byłoby to więc jak przesłanie skierowane do Yohana, aby wyrwał się z welodromu, na którym nieustannie jeździ w kółko, aby pokonywał górskie przełęcze na rowerze. Ale myślę, że ważne jest, aby w filmach były rzeczy, które nam umykają, ponieważ jeśli wszystko ma wyjaśnienie lub zbyt silne znaczenie, zabija to magię.

Zdjęcie Scena z filmu "Nocą 12 października" / Aurora Films / materiały prasowe

Nawet jeśli "Nocą 12 października" jest filmem, który wyraźnie należy do realistycznego gatunku thrillera i śledztwa, są też momenty, w których panuje niemal fantastyczna atmosfera lub elementy, w szczególności ten kwiat, o którym mówiliśmy, lub te sceny w welodromu, które są naprawdę sfilmowane tak, jakby to był film fantasy lub science fiction. A do tego fakt, że zabójca jest wielokrotny i nieuchwytny.

- Tak, bo nawet jeśli jest to film zakotwiczony w jakiejś rzeczywistości, wręcz aktualnej, to lubię też tworzyć uniwersum, świat, który jest nie tylko naturalistyczny. Są oczywiście filmy, które są ściśle naturalistyczne i które bardzo cenię, ale osobiście, z gustu i pragnienia, wolę raczej tworzyć wszechświat, który zmierza w stronę snu lub koszmaru, który wyznacza granicę między rzeczywistością a snem. Jest taka scena, w której Yohan leży w swoim łóżku, a wszystkie twarze podejrzanych nakładają się na jego twarz. Tam jesteśmy naprawdę daleko od jakiegokolwiek naturalizmu i dużo bliżej marzenia. Ale cieszę się, że podkreślasz również sceny z welodromu, ponieważ kiedy odkryłem to miejsce na południe od Grenoble, od razu powiedziałem sobie, że ta lokalizacja pozwoli mi wyjść poza naturalizm i uzyskać dostęp do innego wymiaru, w szczególności wizualnego.

Rower to jakiś trop, wskazówka, symbol?

- Yohan zdaje sobie sprawę z tego, że nie może blokować go ta sprawa, której nie udało mu się rozwiązać. Przestaje wiec rozmyślać o niej, żeby nie pedałować w próżni i dostrzegać rzeczy wyraźniej. Tak, jest w tym coś prawie nierealnego i dlatego też zdecydowaliśmy, żeby uprawiał swój sport w nocy, samotnie. W kolarstwie torowym ciekawe jest to, że rowery nie mają hamulców, trzeba szybko, ostro pedałować. Jedyna rzecz, o której myślisz, kiedy pedałujesz, to po prostu utrzymać się w pozycji pionowej i nie spaść!

Zdjęcie Scena z filmu "Nocą 12 października" / Aurora Films / materiały prasowe

We wszystkich twoich filmach pojawia się również zwierzę: małpa w "Harrym, twoim prawdziwym przyjacielu" , wrona w "Mnichu", pies w "U pana Marsa bez zmian" A w "Nocą 12 października" mamy koty.

- Tak, koty pojawiają się tutaj często. W szczególności pomysł czarnego kota w policji, który przyniesie pecha podczas tego śledztwa, które okazuje się zbyt skomplikowane. Mam obsesję na punkcie zwierzęcości. Myślę, że moim pierwszym pragnieniem jako filmowca, było kino przyrodnicze. W pewnym momencie to pragnienie rozgałęziło się na ludzi, nie wiem dlaczego, ale coś z tego musiało we mnie zostać. Od zawsze interesuję się ornitologią, często chodzę na piesze wycieczki, aby obserwować ptaki.

Zdjęcie Scena z filmu "Nocą 12 października" / Aurora Films / materiały prasowe

Jest też kwestia zła, które przewija się przez twoje filmy.

- Właściwie to mnie to interesuje, bo to jest coś, co jest obecne wszędzie i zawsze było. Ale to, co na mnie działa, to nie zło jako coś z zewnątrz, które na nas spada, ale raczej udział zła, który każdy ma w sobie i sposób, w jaki sobie z nim radzi. Pamiętam, że kiedy zobaczyłem "Blue Velvet" Davida Lyncha, to pytanie o zło bardzo mnie niepokoiło. Wcześniej prawdopodobnie myślałem o nim o wiele bardziej binarnie, bardziej schematycznie, z wyraźnym podziałem na dobrych i złych facetów. Ale w tym filmie, kiedy postać Kyle'a MacLachlana zaczyna bić bohaterkę grana przez Isabellę Rossellini na jej prośbę i sprawia mu to przyjemność, choć równocześnie go przeraża, zaniepokoiło mnie to i skłoniło do myślenia. Jest trochę tego niepokoju w "Harrym, twoim najlepszym przyjacielu". Wszyscy mamy impulsy, które same w sobie nie są zbyt szlachetne i wszystko zależy od tego, jak uda nam się nimi zarządzać, jak je poskromić.

Yohana wiele rzeczy prześladuje, dręczy, niepokoi. A jakie są twoje lęki?

- Biorąc pod uwagę obecny stan świata, wiele rzeczy mnie niepokoi, czy to pod względem ekologicznym, czy społecznym... Ale myślę, że tak naprawdę przeraża mnie Trump i wszyscy ci ludzie, dla których rozsądek nie jest wartością. Jestem z pokolenia, które dorastało w przekonaniu, że wszystko zawsze idzie w jak najlepszym kierunku, ale zdaję sobie sprawę, że przechodzimy bardzo silny regres. Bardzo chciałbym znaleźć sposób, żeby opowiedzieć o tym w filmie, ale jeszcze nie wiem jak. Potrzebna jest prawdziwa komedia, coś dość zjadliwego na ten temat.

Mariola Wiktor