Aleksandar Milićević: Szkoła stylu, elegancji i klasy

W "Czarnym mercedesie" Janusza Majewskiego Aleksandar Milićević gra esesmana. Ta rola kosztowała go, jak mówi PAP Life, wiele emocji "Mundur esesmana wyzwala butę w człowieku. Im dłużej się go nosi, tym człowiek jest bardziej pewny siebie, nabiera innego charakteru" - mówił aktor.

Aleksandar Milićević / Jacek Kurnikowski / AKPA

Jak się panu pracowało z Januszem Majewskim, znakomitym reżyserem?

Reklama

Aleksandar Milićević: - Janusz ma 88 lat, różnica między nami to jest ponad 50 lat, pół wieku. Dla mnie to jest spotkanie nie tylko z człowiekiem, który pamięta pewne czasy, ale też z kimś, kto ma ogromne doświadczenie zawodowe. Rzeczy, które zawsze budziły moje wątpliwości w pracy, nawet moje prywatne rozterki... Wystarczy patrzeć, jak on pracuje na planie, by to wszystko znikło.

Czy udało się nawiązać porozumienie z reżyserem?

- To jest wspaniała współpraca, na planie było bardzo miło, czuliśmy się w ekipie jedną, dużą rodziną. Wiem, że to się często pojawia w rozmowach o tym, jak się pracuje w filmie, tyle że z panem Januszem to jest zupełnie inna para kaloszy. Tak jak z nim, to się już dzisiaj nie pracuje...

Reżyser wybierał też aktorów ze względu na prezencję. Jak się grało panu w mundurze esesmana?

- Mundur esesmana to jest trochę przeklęty przedmiot, nosząc go, mając z nim kontakt, wiedząc, dlaczego jest uszyty tak a nie inaczej, w jakich czasach, z jakiego powodu - on wyzwala przyzwolenie, jakąś taką butę w człowieku. Im dłużej się go nosi, tym człowiek jest bardziej pewny siebie, nabiera innego charakteru, dlatego mówię: "przeklęty". Po skończeniu tego filmu musiałem uciec na samotne wakacje, do Izraela, żeby sobie wszystko "zresetować". Nawet dobór miejsca nie był przypadkowy... Na potrzeby tego filmu musiałem w sobie obudzić demony, po to, żeby postać była wiarygodna. A potem - umiejętnie je wygasić.

Zdjęcie Aleksandar Milićević w filmie "Czarny Mercedes" / Olaf Tryzna/WFDiF / materiały dystrybutora

- Nie tylko mundur jest ciekawy w tej produkcji. Szyto kostiumy, garnitury, dla mnie i Artura, na zamówienie. Szyto na miarę, to się robi nieczęsto! I raczej niechętnie, w Polsce. Krawiec dostał wytyczne od kostiumografa, i rzeczywiście, uszył garnitur z epoki. Występuję więc i w świetnych cywilnych ubraniach. To była szkoła stylu, elegancji, klasy - praca nad tym filmem i praca z panem Januszem.

Emocje na planie były, a i reżyser, jakby odmłodniał, po tej produkcji...

- Pan Janusz mówi, że robienie filmów to najlepsza zabawka dla facetów. Praca w filmie powoduje coś takiego, nie wiem, czy jest to adrenalina, czy coś innego, że człowiek automatycznie młodnieje. Krew zaczyna krążyć inaczej.



Na co dzień nosi pan bluzę i dżinsy...

- Po tej przygodzie, z panem Januszem, niechętnie... Jest coś takiego, ze marynarka zaczyna się podobać, dobra koszula, dobre buty. W dzisiejszych czasach brakuje takiego łatwego dostępu do takich rzeczy. To był mój pierwszy garnitur na miarę.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czarny Mercedes" [trailer] materiały dystrybutora

Co się z nim stanie?



- Po filmie taki garnitur trafia do magazynu ogólnego, i w tym magazynie... przepada.

Co pana zaskoczyło na planie "Czarnego Mercedesa"?

- Pan Janusz dał mi bardzo duży kredyt zaufania, ale gdzieś tam z tyłu głowy chyba miał pytanie, czy na pewno dobrze zrobił? Drugiego dnia zdjęciowego, po zagraniu trudnej, emocjonalnie, sceny, gdy skończyliśmy i poczułem, że w miarę dobrze zagrałem, przybiegł do mnie pan Janusz, w końcu 88-latek, uderzył mnie w ramię, dosyć mocno, wyściskał mnie i powiedział, że "świetna robota". To było bardzo miłe.

Jak przyjęto film podczas festiwalu w Gdyni?

- To nie jest film opowiadający o dzisiejszych czasach. Pan Janusz o swojej pracy mówi, że on nie robi filmów, a tworzy opowieści. Zaprasza do swojego świata. Wytwarza rzeczywistość, a nie ją komentuje. Podczas tegorocznej Gdyni większe wzięcie miały filmy, które właśnie bardziej komentowały rzeczywistość niż opowiadały historię.

"Czarny Mercedes" 1 / 22 W rolach głównych w filmie wystąpiła imponująca plejada gwiazd: Artur Żmijewski, Andrzej Zieliński, Maria Dębska, Aleksandar Milićević, Bogusław Linda, Marcel Sabat, Sonia Bohosiewicz, Danuta Stenka, Natalia Rybicka, Izabela Dąbrowska, Andrzej Seweryn, Marian Opania, Wiktor Zborowski, Andrzej Mastalerz, Andrzej Baranowski, Przemysław Bluszcz i Antoni Królikowski. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Olaf Tryzna/WFDiF udostępnij

A co z dalszym i planami, co pana czeka po premierze "Czarnego Mercedesa"?

- Właściwie, to wcale nie schodzimy z planu. Właśnie trwają dokrętki do serialu, bo ma być również serial "Czarny mercedes". Jeździmy więc na poligon, kręcimy, więc wcale nie rozstaję się ani z reżyserem, ani z tym filmem.

Rozmawiała Dorota Kieras