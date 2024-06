Arkadiusz Jakubik

Zacznijmy od polskiego podwórka.

Arkadiusz Jakubik to wszechstronnie utalentowany aktor i muzyk. Jego kreacje w filmach "Drogówka" (2013), "Chce się żyć" (2013), "Jestem mordercą" (2016) i "Cicha noc" (2017) zostały nagrodzone złotym Orłem. Od lat koncertuje pod pseudonimem Dr Misio, zachwycając fanów muzyki rockowej.

Jego pierwszą rolą była postać Gustlika w filmie "Okrągły tydzień" (1977, reż. Tadeusz Kijański). Aktor miał wtedy zaledwie pięć lat, a już wystąpił u boku takich sław, jak Franciszek Pieczka czy Emilia Krakowska.

Kirsten Dunst

Aktorka od dziecka miała wiele okazji do występowania na ekranie i już od początku pojawiała się u najlepszych twórców.

Zadebiutowała w wieku pięciu lat w niewielkiej roli w filmie "Nowojorskie opowieści" (1989) Woody’ego Allena. W kolejnych latach udało jej się zagrać u boku Martina Freemana, Bruce’a Willisa i Toma Hanksa w "Fajerwerkach próżności" (1990, reż. Brian De Palma), w "Małych kobietkach" (1994) oraz "Jumanji" (1995) z Robinem Williamsem.

Największą sławę przyniósł jej jednak występ w "Wywiadzie z wampirem" (1994) na podstawie powieści Anny Rice. Wcieliła się w nim w młodą, filigranową wampirzycę. Poza nią w głównych rolach wystąpił także Brad Pitt i Tom Cruise.

Christian Bale

Bale rozpoczął swoją karierę od występów w reklamach płynów do prania i płatków śniadaniowych. Mając 10 lat zadebiutował na scenie West End w komedii, w której grał także Rowan Atkinson.

Pierwszą ważną rolę filmową zagrał w dramacie wojennym Stevena Spielberga "Imperium Słońca" (1987); został za nią doceniony przez krytyków.

Znaczenie Bale’a w światowej kinematografii jest ogromne. Jego fizyczne metamorfozy oraz niezapomniana kreacja w "American Psycho" (2000) czy trylogii Batmana wyniosły go na wyżyny popularności.

Jodie Foster

Znana z m.in. "Milczenia owiec" (1991) aktorka zadebiutowała na ekranach w wieku trzech lat, biorąc udział w reklamach. Od najmłodszych lat otrzymywała także epizodyczne role w serialach telewizyjnych.

Przełomem w jej karierze był występ w "Taksówkarzu" (1976) Martina Scorsese, za który otrzymała nominację do Oscara. Miała wtedy zaledwie 14 lat.

Natalie Portman

Nagrodzona Oscarem za rolę w "Czarnym łabędziu" (2010) aktorka wystąpiła w wielu kluczowych tytułach, powstałych w latach 90.

Rozgłos zyskała już w wieku trzynastu lat, kiedy wraz z Jeanem Reno wystąpiła w "Leonie zawodowcu" (1994) Luca Bessona. Kolejne lata przyniosły jej również rolę w innych popularnych filmach: "Gorączka" (1995), "Marsjanie atakują!" (1996) czy serii "Gwiezdne wojny".

W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją również w filmach z uniwersum Marvela, m.in. w filmie "Thor: Miłość i grom" z 2022 roku.

Ryan Gosling

Gosling posiada bogatą filmografię; aktor występuje zarówno w artystycznych, jak i tych bardziej mainstreamowych dziełach.

W ostatnim czasie wcielił się Kena w filmie "Barbie" (2023), zyskując wielu nowych sympatyków. Wcześniej brał również udział w takich projektach, jak: "Pamiętnik", "Drive", "Blue Valentine", "Kocha, lubi, szanuje", "La La Land", "Blade Runner 2049".

Jego kariera rozpoczęła się jednak od... występów w "Klubie przyjaciół Myszki Miki"! Gosling jako nastolatek pojawił się także w serialach "Gęsia skórka" oraz "Czy boisz się ciemności?".

Scarlett Johansson

Johansson ponoć od najmłodszych lat marzyła o tym, by zostać aktorką.

Kluczowymi w jej karierze były role w filmach "Manny i Lo" (1996) oraz "Zaklinacz koni" (1998), w którym zagrała wraz z Robertem Redfordem.

Od tamtego momentu konsekwentnie realizuje swoje dziecięce marzenie, występując w światowej sławy dziełach: "Między słowami" (2003), "Jojo Rabbit" (2019) czy filmach z uniwersum Marvela jako Czarna Wdowa.

Joaquin Phoenix

Starszy brat Phoenixa, River, od najmłodszych lat zajmował się aktorstwem, a Joaquin poszedł w jego ślady. Gdy kariera przyszłego laureata Oscara za główną rolę w filmie "Joker" (2019) nabierała rozpędu, w 1993 roku River tragicznie zmarł. Młodszy brat długo nie potrafił się po tym pozbierać.

Mimo wcześniejszych małych sukcesów, po tragedii na ekran powrócił dopiero w 1995 roku w filmie "Za wszelką cenę". Po pięciu latach zagrał Kommodusa w "Gladiatorze", zyskując tym dużą popularność.

Kristen Stewart

Popularna seria o wampirach, "Zmierzch", nie była początkiem kariery aktorki. Stewart rozpoczęła ją o wiele wcześniej; przedsmak sławy przyniósł jej thriller "Azyl" (2002) Davida Finchera, w którym zagrała u boku Jodie Foster. Za rolę w tej produkcji otrzymała nominację do Nagrody młodych artystów.

Pierwszą główną rolę zagrała w wieku 14 lat w komedii akcji "Łapcie tę dziewczynę" (2004) wraz z Corbinem Bleu ("High School Musical").

Leonardo DiCaprio

Jako dziecko aktor wielokrotnie brał udział w reklamach, a za jego pierwszą ważną rolę uznaje się występ w horrorze "Critters 3". W 1993 roku zagrał w filmie "Chłopięcy świat" u boku Roberta De Niro. Jego kolejna kreacja z tego samego roku w dramacie "Co gryzie Gilberta Grape'a?" została doceniona przez krytyków i zaowocowała nominacją do Oscara za rolę drugoplanową.

Krążą pogłoski, że jego matka będąc w ciąży, zabierała go do muzeów, by od samego początku miał kontakt ze sztuką.

Dziś DiCaprio uważany jest za jednego z najważniejszych aktorów wszech czasów.