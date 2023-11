"Życie Chucka": Fabuła i obsada

W obsadzie filmu "The Life of Chuck" znaleźli się ulubieni aktorzy Flanagana, których można było oglądać w kilku poprzednich produkcjach jego autorstwa. To m.in. Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Mark Hamill, Carl Lumbly czy Molly C. Quinn. Obok nich wystąpili też Karen Gillan, Jacob Tremblay, Mia Sara, David Dastmalchian i Harvey Guillen.

"Film nie przypomina niczego, co do tej pory nakręciłem i pewnie nigdy już nie nakręcę czegoś podobnego. Jestem zakochany w każdej jego klatce i wdzięczny każdej osobie, która ożywiła ten kawałek nadziei i radości. Jest to coś, co chciałbym pozostawić swoim dzieciom. Jestem wdzięczny producentom, że doprowadzili do jego powstania. Duże podziękowania należą się oczywiście Stephenowi Kingowi, który powierzył mi swoje piękne, kruche i radosne opowiadanie. Teraz wracam do Los Angeles na montaż" – podsumował prace na planie reżyser.

Bohaterem opowiadania "Życie Chucka", które znalazło się w zbiorze "Jest krew...", jest Charles Krantz. W opowiadaniu poznajemy trzy alternatywne historie jego życia opowiedziane od końca, czyli od momentu, gdy Krantz umiera w wieku 39 lat na guza mózgu aż po jego dzieciństwa w rzekomo nawiedzonym domu.