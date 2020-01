Zwycięzca "Big Brothera" stworzy parodię "Wiedźmina"

Kamil Lemieszewski od lat jest wielbicielem przygód Geralta z Rivii. A że jest też aktorem, postanowił swoją fascynację przekuć w projekt filmowy. Wraz z kolegami planuje realizację parodii serialu "Wiedźmin". Projekt nosi roboczy tytuł "Wieśmin z Podlasia".

Kamil Lemieszewski jako "Wieśmin z Podlasia"? /Instagram

Tuż po wyjściu z domu Wielkiego Brata Kamil przeszedł metamorfozę - przefarbował włosy na biało. Zawsze o takich marzył. W ten symboliczny sposób zamknął rozdział związany z udziałem w reality show i rozpoczął nowy etap życia. Nowy kolor włosów upodobnił go do jednego z najmodniejszych obecnie bohaterów popkultury - do Wiedźmina. I o to chodziło, bo taka fryzura idealnie wpisuje się w projekt, który Lemieszewski ma w planach.



- Postanowiliśmy z kolegami, że będziemy robić filmową parodię serialu '"Wiedźmin" i nazwiemy go "Wieśmin z Podlasia" - zdradza w rozmowie z PAP Life. To właśnie Lemieszewski miałby zagrać rolę tytułową.

Wokół tematu "Wiedźmina" Kamil krążył już cztery lata temu. Wtedy wraz z Dawidem Grzesikiem z Film Vision i producentami z Eternity World Film Production z Anglii chciał stworzyć nową wersję przygód Geralta z Rivii, gdyż pierwsza ekranizacja zupełnie nie przypadła mu do gustu.



- Dawid ze swoja ekipa grafikow robi lepsze smoki i efekty specjalne niż polskie produkcje filmowe - mówi Lemieszewski. Jednak problem z prawami autorskimi do nazwy "Wiedźmin" nie pozwolił im kontynuować projektu. Fragmenty tej produkcji czasami pojawiają się w mediach społecznościowych Kamila.

Jeśli chodzi o obsadę "Wieśmina z Podlasia", to przyjaciela głównego bohatera zagra Marcin Krajewski - znany na świecie tancerz baletowy, a także muzyk i aktor. Na ekranie pojawią się też polscy aktorzy, modele, modelki, youtuberzy oraz sympatycy Lemieszkewskiego z fanklubu "Wataha Kamila". Nie zabraknie przyciągających oko animacji i efektow specjalnych. Za zdjęcia będzie prawdopodobnie odpowiadał Michal Palikot.

Lemieszewski to człowiek renesansu. Poza aktorstwem, konferansjerką oraz modelingiem, zajmuje się również produkcją filmowo-telewizyjną. Z wykształcenia jest pielęgniarzem i położnikiem. W trakcie studiów medycznych w Łodzi, chodził na dodatkowe zajęcia na Filmówkę. Tam zaprzyjaźnił się ze studentami wydziału produkcyjnego i reżyserskiego. Te znajomości wciąż owocują kolejnymi projektami.

Najnowszy film, w który zaangażowany był Lemieszewski, to "Wild is the North" ("Dzika północ"). Jako początkujący producent, zebrał w jedną drużynę szkockich i angielskich filmowców i zaszył się z nimi w górach na północy Szkocji. Ten krótki metraż osadzony w czasach średniowiecza opowiada o królu Anglii, Kanucie Wielkim, który rządził w latach 1016-1035. Co ciekawe, ze strony matki był on wnukiem Mieszka I i chrześniakiem i Cesarza Bolesława Chrobrego. W tym filmie Lemieszewski gra księcia morawskiego Jaromira. W lutym film będzie mieć premierę w Polsce i Wielkiej Brytanii.