Nowy film Yorgosa Lanthimosa "Kinds of Kindness" zadebiutuje w amerykańskich kinach 21 czerwca. Nieco wcześniej mieliby go zobaczyć widzowie tegorocznego festiwalu w Cannes (14-25.05). W kuluarach mówi się, że produkcja będzie walczyła o Złotą Palmę 2024.



"Kinds of Kindness": O czym będzie film?

"Kinds of Kindness" ma być antologią składającą się z trzech nowel, których akcja toczy się w czasach współczesnych. Projekt początkowo miał nosić tytuł "And,". Zdjęcia do niego realizowano w 2022 roku w Nowym Orleanie. Film opowie o człowieku, który nie ma wyboru i stara się przejąć kontrolę nad swoim życiem.

Scenariusz filmu jest wspólnym dziełem Yorgosa Lanthimosa i Efthimisa Filippou. Wcześniej współpracowali oni przy okazji: "Kła", "Lobstera" i "Zabicia świętego jelenia"

"Kontynuacja pracy z Yorgosem jest dla nas prawdziwym przeżyciem, a ten projekt będzie kolejnym prawdziwie oryginalnym pomysłem, z których słynie. To nasz piąty film razem i jesteśmy zachwyceni, że on i Efthmis powierzyli nam swój genialny scenariusz. Yorgos przyciągnął do siebie niewiarygodny zespół fachowców i aktorów" - oświadczyli producenci ze studia Searchlight i współpracującego z nim Film4.

Podobnie jak w nagrodzonych w tym roku czterema Oscarami " Biednych istotach ", w głównej roli w nowym filmie Yorgosa Lanthimosa zobaczymy Emmę Stone. Kreacja Belli w tej ostatniej produkcji przyniosła jej kilka dni temu drugą w karierze statuetkę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

W "Kinds of Kindness" zobaczymy również inne gwiazdy "Biednych istot": Willema Dafoe i Margaret Qualley, a także Joe Alwyna, który wystąpił u boku Stone w poprzednim filmie Lanthimosa, czyli "Faworycie". W obsadzie znaleźli się ponadto: Jesse Plemons, Hong Chau, Hunter Schafer i Mamoudou Athie.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun (sprawdź!). Twórcy uchylają rąbka tajemnicy, o czym będzie "Kinds of Kindness". Utworem, który słyszymy w trailerze jest kultowy "Sweet Dreams (Are Made of This)" autorstwa Eurythmics.