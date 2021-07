"Zupa nic": Powrót do czasów PRL-u

Kinga Dębska, reżyserka "Zabawy zabawy", powraca z nowym filmem! Już pod koniec sierpnia razem z nią cofniemy się do czasów PRL-u, by ponownie spotkać się z Martą i Kasią - siostrami, które w hicie „Moje córki krowy” próbowały odbudować swoją relację. Teraz spotkamy je kilkanaście lat wcześniej; jeszcze gdy były nastolatkami, którym przyszło żyć w jaskrawo barwnych czasach. "Zupa nic" to ciepła i zabawna, słodko-gorzka opowieść o świecie, który wszyscy dobrze znamy i za którym tęsknimy - za światem dzieciństwa.

Kadr z filmu "Zupa nic" /materiały prasowe